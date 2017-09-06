iOS 11 ile Gelen 6 Özellik, iOS 11 Özellik Önizlemesi

iOS 11 Özellik Önizlemesi

iOS 11 ile Gelen 6 Özellik, iOS 11 Özellik Önizlemesi.

Apple’ın iPhone 8 ile birlikte duyurmasını beklediğimiz ve bildiğimiz iOS 11’in güzel özellikleri hakkında önemli bilgilendirmeleri hali hazırda iPhone kullanan kullanıcılarının telefonlarına bildirimler göndererek onları haberdar etmeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi beta kullanıcı programına dahil olanlar zaten bu özellikleri muhtemelen biliyorlar.

Kısaca iOS 11 ile Gelen 6 Özelliğe bir göz atalım.

Denetim Altına Alın

iOS 11 ile gelen: Özelleştirilebilir Denetim Merkezi, favori denetimlerinize kolay erişim sağlar.Daha fazla denetime erişmek için dokunup basılı tutun.

Yeni Dosyalar Uygulaması

iOS 11 ile gelen: iCloud Drive’da veya üçüncü parti saklama alanı sağlayıcılarında saklananlar da dahil olmak üzere tüm belgelere erişin.

Tüm dikkatinizi yola verin

iOS 11 ile gelen: “Araba Kullanırken Rahatsız Etme”, direksiyon başında olabileceğiniz zamanlarda bildirimlerin ve SMS’lerin sizi rahatsız etmesini otomatik olarak engeller.

Eğlenceli Live Photo Efektleri

iOS 11 ile gelen: Live Photo’ya döngü veya Pinpon gibi havalı bir efekt ekleyin.

Özel DJ’iniz

iOS 11 ile gelen: Apple Music müzik zevkinizi öğrenir.Böylece Siri’den beğeneceğiniz bir şeyler çalmasını isteyebilirsiniz.

Daha Fazla Bilgi

Diğer yeni özellikler hakkında bilgi edinmek için apple.com/tr/ adresiniz ziyaret edebilirsiniz. iOS 11 kullanılabilir olduğunda iPhone’unuz sizi haberdar eder.

iOS 11 hakkında detaylı bilgiler için tıklayınız.

iOS 11 ile Gelen 6 Özellik !