iOS 11 ile iPhone Saklama Alanını Kolayca Boşalt, İPUCU!

İhtiyacınız olduğunda iPhone’da Saklama Alanını Boşaltmanın En Kolay Yolu!

iOS 11 Yükleyenler şanslı,iOS 11 ile iPhone Saklama Alanını Kolayca Boşalt, Bunun için yapmanız gereken oldukça basit.

Heyecanlandığınız en yeni uygulamayı indirmeye çalıştığınızda depolama alanınızda yer olmadığını görmek oldukça rahatsız edici ve kötü hissettiriyor. Şansılısınız ki iOS 11 ile gelen bir yenilik sizi bu zahmetten kurtarmayı hedefliyor.

iOS 11 cihazınızı temizlemek için kullanışlı bir özellik ile birlikte geliyor. Nasıl kullanılacağı aşağıda açıklıyoruz.

iPhone Saklama Alanını Kolayca Boşalt

Herşeyden önce iOS 11‘i indirmiş olmanız gerekmektedir. Yapmadıysanız bunu hemen yapın. Sonrasında ise ;

Settings > General > iPhone Storage

Ayarlar > Genel > iPhone Saklama Alanı

Burada telefonunuzda hangi uygulamaların ne kadar yer kapladıklarını göreceksiniz. Medyalar, şarkılar ve videolarda dahil.

Telefonunuzda kullanılmayan uygulamaları boşaltmak ve eski mesajları silmek için kolay bir yöntem. Bu özellikle telefonunuzda kolayca yer kaplayan ve kullanmadığınız uygulamarları temizleyebilir ve gelecekte uygulamaları tekrar indirirseniz, verileriniz kaydedilmişte olur.

Uygulamalarınızın bir listesini ve her birinin ne kadar alan kapladığını görürsünüz. Uygulamaları tek tek tıklayarak, verilerinizi düzenleyebilir ve silebilirsiniz.

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Mashable