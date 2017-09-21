iOS 11 Kontrol Merkezi Bluetooth ve Wi-Fi Bağlantısını Tamamen Kapatmaz

iOS 11 Kontrol Merkezindeki Bluetooth ve WiFi Düğmeleri Sandığınız Gibi Değil!

iOS 11 Kontrol Merkezi Bluetooth ve Wi-Fi Bağlantısını Tamamen Kapatmaz. Bu Bir çok kişi için kafa karıştırıcı olabilir. iOS 11’de Peki Bluetooth ve WiFi Bağlantısı Tam olarak Nasıl Kapatılır?

Sizde benim gibi Apple’ın iOS 11 güncellemesi gelir gelmez yükeleyenlerden birimisiniz? Güzel. Belki de bir çok kişi gibi en çok sevdiğiniz özelliklerden birisi Kişiselleştirilebilen Kontrol Merkezi olsa gerek.

Bluetooth ve özellikle WiFi bağlantılarının kapatılacağını düşündüğünüz düğmeler çok büyük kolaylık olmuş. Ancak Kontrol Merkezi’nde Bluetooth ve WiFi’yi “kapalı” duruma getirmenin aslında onları kapattığını düşünebilirsiniz. Ancak YANILIYORSUNUZ!



iOS 11 Kontrol Merkezi Bluetooth ve Wi-Fi Bağlantısını Tamamen Kapatmaz

Motherboard’a göre Bu düğmelere basmak ve kapalı duruma getirmek gerçekte sizi yalnızca bağlanabileceğiniz herhangi bir WiFi veya Bluetooth cihazından çıkarmanıza neden oluyor.

Adil olmak gerekirse Apple’da konu ile ilgili dökümanlarında bundan bahsediyor. Ancak bu durumun bir çok kullanıcı için kafa karıştırıcı olmadığı anlamına da gelmiyor.

Bu durumun arkasındaki Fikir, Kontrol Merkezi kullanıldığında iPhone’unuz AirDrop, AirPlay ve Konum Hizmetleri için yine de bağlanabilecektir. Apple Pencil, Apple Watch’a bağlı kalabilir, Handoff ve Instant HotSpot özelliklerini kullanabilir.

Peki iOS 11’de Gerçekten Bluetooth ve WiFi Gerçekten Nasıl Kapatılır?

Daha önce yaptığınız gibi Ayarlardan giderek WiFi ve Bluetooth özelliğini kapatmanız gerekiyor.