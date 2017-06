iOS 11’in En Önemli Özelliği, iOS 11’in Hayat Kurtaran Özelliği

iOS 11’in En Önemli Özelliği hiç şüphesiz, Sürüş Sırasında Rahatsız Etmeyin – Do Not Disturb While Driving Özelliği.

Apple’ın işletim sistemi iOS’un bir sonraki sürümünü duyurmasından bu yana sadece birkaç gün geçti ve halen sabırsızlıkla beklenecek bir çok özelliği var.

Bunlar arasında Marquee (kayan yazı) özellikli daha akıllı Siri, Mesajla Apple Pay ödemelerini yapabilmek, Arkadaşlarınızla internetinizi paylaşabileceğiniz Wi-Fi sharing, tek el klavyesi, muhtemelen henüz hepsini bilmediğimiz bir çok özellik daha yer alıyor.

Ancak bu özelliklerin hiç birisi iOS 11’in En Önemli Özelliği Olmaya bile yaklaşamıyor.

Neden Bu Kadar Önemli?

Sizin sürüş halinde olduğunuzu algılayan ve otomatik olarak bildirimlerin sesini kapatan sürüş özelliği iOS 11’in en önemli özelliği. Neden mi ? Doğrudan Hayatınızı kurtarmaya odaklanmış bir özellik çünkü. Siz isterseniz iOS 11’in Bu Özelliği Hayatınızı Kurtarabilir! Bu özelliği devre dışı bırakmadan önce ise; dikkat dağıtıcı sürüş deneyiminin her yıl dünya genelinden milyonlarca ölümcül kazaya sebebiyet verdiğini unutmayın!

Akıllı telefonların dikkat dağıtıcı kazalarda oynadığı rolün tam ölçeğini bilmek zor olsa da; ortaya konulan sayıların zaten önemli bir sorun olduğunu düşünmemize yetiyorda artıyor bile.Sadece Amerika’da 2014 yılında sürüş esnasında telefon kullanımıyla doğrudan bağlantılı 404 ölümlü kaza gerçekleşti. Yine aynı sebeple bağlantılı 33.000 kişi yaralandı.

Bu sayılar belki de gerçek sayıların sadece tespit edilenleri.

Ölümlü araba kazalarında en çok gençler özellikle risk altında. Çünkü telefonlar da dahil olmak üzere elektronik cihazları diğer yaş gruplarına göre çok daha yüksek oranlarda kullanıyorlar. Ayrıca daha yaşlı gruplara göre gençler daha dikkatsiz davranıyor.Bu nedenle, Kasım ayında Amerika’da NHTSA, dikkat dağıtıcı sürüşün neden olduğu tehlikeyle mücadele etmeye yardımcı olmak için akıllı telefon üreticilerine yönelik yeni bir dizi kılavuz önerdi.

Tüm bu verilerin ışığında iOS 11’in En Önemli Özelliği ‘ne geri dönersek.

Hareketli bir araçta olduğunuzu tespit ettiğinde gelen bildirimleri devre dışı bırakan özellik; bu hayat kurtarıcı yönergeleri şu ana kadar diğer büyük teknoloji şirketlerinden daha fazla kucaklıyor.

Tabii ki, özelliği kendi arabalarındayken etkinleştirmek bireysel kullanıcıların kendi seçimi; bu da özelliğin en büyük engelini olarak görülebilir – ancak bunun bile seçimlik olmaması gerekir. Yukarıdaki istatistikler bunun bir kanıtı.

Apple’ın Yazılım Mühendisliği Kıdemli Başkan Yardımcısı Craig Federighi; yeni özellik hakkında ise “Bunun otomobil güvenliği ile önemli bir adım olacağını düşünüyoruz” dedi.