iOS Cihazlarının Yüzde 52’si iOS 11’e Geçti, iOS 11 Gerçekten iyi mi?

iOS 11 Benimsenmesi Önceki Sürümlerin Gerisinde Kaldı

iOS Cihazlarının Yüzde 52’si iOS 11’e Geçti, iOS 11 Gerçekten iyi mi? iOS 11 Yüzde 52 Benimsendi, Önceki Sürümlerin Gerisinde Kaldı.

iOS 11 ile ilgili hala kafa karışıklığı devam ediyor. iOS 11’in benimsenme oranı da bu durumu oldukça güzel yansıtıyor. iOS 11 yüzde 52 benimsenme oranı sahip olduğu açıklandı.

iOS 11 yine de benimsenme oranları dikkate alındığında Android OREO‘dan önde ilerliyor.

Apple’ın iPhone ve iPad’lerin yeni işletim sistemi olarak lanse ettiği son sürümü iOS 11, şimdi iOS cihazların Yüzde 52’sine kurulmuş durumda.

Geliştiriciler için Apple’ın App Store destek sayfasına gönderilen bir güncelleştirmeye göre (MacRumors aracılığıyla) açıklana oran gerçekten dikkat çekici ancak bir önceki sürümlerin benimsenme oranına göre geride kaldığı belirtiliyor.

Dediğim gibi bu oran etkileyici olarak görülsede, iOS 11 bir önceki iOS sürümlerinin biraz gerisinde kaldı. Geçen yıl iOS 10 Tim Cook tarafından gerçekleştirilen “Hello Again” Etkinliğinden sonra yüzde 60 oranında benimsenmişti. Benzer şekilde iOS 9 ise bu adaptasyon sürecinde yüzde 67 bir oran yakalamıştı.

iOS Cihazlarının Yüzde 52’si iOS 11’e Geçti

Image:Apple

iOS 11’in benimsenmesi oranının geride kalmasında hiç şüphesiz ortaya çıkan bazı problemlerin düzeltilmesinin beklenmesi etkili olmuş gibi görünüyor.