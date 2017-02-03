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iOS İçin Outlook, Üçüncü Parti Uygulama Desteğini Geliştirildi!

3 Şubat 2017 11:17 Mobil Mobil Uygulamalar
iOS İçin Outlook, Üçüncü Parti Uygulama Desteğini Geliştirildi!

Outlook mobil bugün 2 yaşında. Kutlamak için Microsoft, uygulamalar arasında geçiş yaparken harcadığınız zamanı azaltmayı taahhüt eden iOS’ta (Android çok yakında sunulacak) bir eklenti özelliği sunuyor.

Eklentiler masaüstünde zaten mevcut ancak artık Outlook’tan ayrılmadan telefonunuzda Evernote, GIPHY, Nimble, Trello ve Smartsheet gibi üçüncü parti uygulamalarına erişebilirsiniz. Bu eklentilerle, bir e-postayı yabancı bir dile çevirebilir, Trello tahtasına yerleştirebilir ve cevabınıza bir GIF yerleştirebilirsiniz. Özellik açıldığında, e-posta üstbilgisinde bir simge görürsünüz. Tıkladığınızda, etkinleştirdiğiniz tüm eklentilerin bulunduğu hızlı bir menü başlatılır.

Microsoft, 2015 yılında popüler takvim uygulaması Sunrise’ı satın almasından bu yana Outlook mobil programını yenilemek için sürekli çaba harcıyor. Şirket, sonunda Sunrise’u öldürdü ve Outlook ile değiştirdi ancak Sunrise’un en iyi özelliklerinin çoğunu Outllook’a aktardı.

Engadget

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