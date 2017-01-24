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WhatsApp iOS Sürümü Güncellendi, Yenilikler Neler?

24 Ocak 2017 14:32 Mobil Mobil Uygulamalar
WhatsApp iOS Sürümü Güncellendi, Yenilikler Neler?

WhatsApp iOS sürümü güncellendi. WhatsApp güncellemesi ile gelen yenilikler neler?

WhatsApp iOS Sürümü 2.17.1 yayımlandı. Güncelleme Neler Getiriyor?

WhatsApp, iOS platformundaki uygulamasını güncelleyerek yeni özelliklerini kullanıcılarına sundu. Android kullanıcılarının uzun bir süredir kullandığı özellikler yeni yayınlanan güncelleme ile, iOS kullanıcılarına sunuldu.

whatsapp ios güncellendi

  • İnternet bağlantınız kesildiğinde pasif olan gönder tuşu, yeni yapılan güncelleme ile aktif hale getirildi. Telefonunuz internete bağlandığında mesajlar sırasıyla gönderilmeye başlayacaktır.
  • Yeni yapılan güncellemede, tek seferde 10 adet fotoğraf gönderebiliyorduk. Yeni güncelleme ile bu sayı  30 fotoğraf veya video gönderimi mümkün hale getirildi.
  • Veri Kullanım ekranı yeniden tasarlandı. Telefonunuzun, depolama ile ilgili bölümlerini artık daha rahat yönetebilirsiniz. Bir sohbet üzerinde yer alan video gibi belirli mesaj tiplerini temizlemek kullanıcılar için daha kolay hale getirilmiş. (Ayarlar > Veri ve Depolama Kullanımı > Disk Kullanımı)

 

WhatsApp 2.17.1 sürümü ile gelen yenilikler uygulamayı daha kullanışlı bir hale getirmiş. Medya dosyaları odaklı bu güncelleme, WhatsApp kullanıcılarını sevindirecek gibi görünüyor.

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