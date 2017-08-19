iPhone 7 Şifresi Nasıl Kırılır? 500 Dolarlık Minyatür Cihaz Bu işi Yapıyor

500 Dolarlık minyatür cihaz iPhone 7 ve iPhone 7+ Şifresini Kırmayı Başarıyor.

Apple güvenliği verdiği önemle bilinir ancak son iPhone’un sürümlerinin passcode – giriş şifrelerini kırmak sanıldığı kadar zor değilmiş. iPhone 7 şifresi nasıl kırılır? diyenlere…

Güvenlik konusundaki çılgın yaklaşımlarına rağmen %100 güvenlik yoktur ifadesini doğru çıkartacak gelişmeler yaşanıyor. Popüler Youtuber EverythingApplePro‘ın yayımladığı bir video dikkat çekti. Söz konusu video’da youtuber popüler iPhone 7 cihazının şifresini kıracak minyatür bir cihazdan bahsediyor.

Cihaz oldukça küçük boyutta olmasına rahmen 3 USB portu dikkat ekiyor. Bu 3 USB port sayesinde cihaza aynı anda 3 şifre denemesi gerçekleştirebiliyor.

EverythingApplePro bu küçük cihazın yaratıcılarının cihazdaki veri kurtarma durumundaki bazı güvenlik boşluklarından faydalanarak istedikleri kadar parola denemesi girilebildiğini söylüyor.

Bu güvenlik açığı bu haliyle iPhone 7 ve Beta 10.3.3 ile iOS 11’in herhangi bir sürümünü çalıştıran tüm iPhone 7 ve iPhone 7+ modellerini risk altına sokuyor.

Eğer telefonunuzda daha eski bir sürüm varsa bu saldırıların gerçekleşmesi için – “brute-force attack”- iOS 10.3.3’ün telefonunuza yüklenmesi gerekiyor.

Peki şifre bilmeden nasıl yükseltilecek? Derseniz. Zurnanın zırt dediği yerde burası…

Güncellemek için genellikle şifreniz gerekiyor olsa da söz konusu cihaz bu adımı atlamayı sağlayan bir yazılım ile birlikte geliyor.

Telefonda kullandığınız giriş kodunun zorluk derecesine bağlı olarak bu işlem bir kaç günde sürebilir.

iPhone 7 Şifresi Nasıl Kırılır? Bu Video’da izleyebilirsiniz.

EverythingApplePro geçmişte bunun gibi benzer videolar yayınlamıştı. Ancak bunun kadar rahatsız edici değildi. iPhone Kilitleyen Mesaj, iOS 10 Yüklü iPhone Tek Mesajla Kilitleniyor! 3 saniyelik bir video yayımlamıştı.

Apple bu tip güvenlik açıkları videoları ortaya çıktığında bu konuda güvenlik düzeltmeleri yayınlama konusun oldukça hızlı. Muhtemelen mühendisleri bu konuyu da çözecektir. Yine de Apple’ın San Bernardino saldırılarından sonra şüphelinin şifresini kırma konusunda yardım talep eden FBI’ın talebini geri çevirmesini düşününce, FBI milyonlarca dolar harcadığı sorunu bu 500 dolarlık cihaz çözmüş görünüyor.

Sonuçta iOS kullanıcılarının milyonlarca olmasının bir nedeni var. iPhone 7 Şifresi Nasıl Kırılır? 500 Dolarla bu iş basit.

