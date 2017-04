iPhone 8 2018’e Kadar Gelmeyebilir, iPhone 8 Geciktikçe Gecikiyor

iPhone 8 Geciktikçe Gecikiyor, son yayımlanan raporlara göre iPhone 8 2018 ‘e kadar gelmesi zor. Detaylara bir göz atalım.

iPhone 8’in gecikme ihtimalinden sıkça bahsetmiştik. Ancak bu ihtimal gerçekleşme yüzdesi giderek artıyor. Bu yılın sonlarına kadar görmemiz oldukça zor görünüyor.

Bu konudaki en son işaret ise 9to5Mac‘teki habere göre; güvenilir KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo’dan geliyor ve iPhone 8’in seri üretiminin Ekim veya Kasım ayına kadar başlamayacağını öne sürüyor.

iPhone’un her lansmanından önce yeni üründe kullanılacak malzeme temin etmekte sorunlar yaşadığına dair bir çok rapor yayınlansa da; durum bu sefer çok farklı görünüyor. Apple genelde tedarik sıkıntıları duyurulduktan bir kaç ay önce yeni iPhone’ların seri üretimine zaten başlamış oluyordu.

Apple iPhone 8 için Ekim ve Kasım ayında seri üretime başlayamazsa, yeni amiral gemisinin 2018 yılının başlarına kadar görebilmemiz neredeyse imkansızlaşıyor.

Benzer şekilde Bloomberg‘te geçen hafta iPhone 8’in iki ay ertelenebileceğini ve Mac Otakara‘da lansmanın gecikeceğini beklediğini duyurdu.

Bu arada muhtemel iPhone 8 ile ilgili bir çok sızıntı görseli ortaya çıkmaya devam ediyor. Bunların hepsinin varsayım olduğunu düşünebiliriz. Yine de size göstermekte fayda görüyorum.

