iPhone 8 3D Yüz Tanıma Sistemiyle Geliyor, Touch ID Kalkacak mı?

Bir Sonraki iPhone (iPhone 8) parmağınız yerine yüzünüzü Tarayacak.

iPhone 8 3D Yüz Tanıma Sistemiyle Geliyor, Touch ID Kalkacak mı?

iPhone 8’in 3D yüz tarama paketi ile geleceği bildiriliyor, Touch ID sistemi ise hala havada (belli değil)…

Digital alemin güvenilir söylenti çıkaranları diyelim, Apple’ın bir sonraki iPhone’unda yüz tanıma sistemi yapacağını iddia ettiler. Ancak görünen o ki, Touch ID parmak izi okuyucuyu gölgede bırakabileceği bir noktaya … sahip olması daha güzel bir özellik.

Bloomberg kaynaklarına göre ise, yeni akıllı telefonun yüzünü inanılmaz derecede hassasiyet ve hızla tarayabilen bir derinlik sensörü içereceklerini anlatıyor. Öyle ki bir masanın üzerinde yatıyor olsanız bile cihaz, bir kaç milisaniye içinde ekran kilidini açmayı başarıyor.

Ayrıca Galaxy S8’in iris tarayıcısı aksine telefonu yüzünüze yakın tutmanız bile gerekmeyecek. 3D’nin, Dokunmatik Kimlik’ten daha fazla biyometrik veri toplanması ve tarayıcının bir fotoğraf tarafından aldanma şansını azaltarak güvenliği de geliştirdiği söyleniyor.

Hatırlarsanız Galaxy S8’de yüz tanıma sistemi bir fotoğrafla kandırılmıştı. videosu.

Bu iyi mi kötümü tam bilemiyorum. Ancak Apple Touch ID yerine yüz tanıma özelliğini kullanmanızı istediği iddia ediliyor. (Bence Touch ID olmalı fikrim bu yönde); Touch ID’nin yerine geçip geçmeyeceği de henüz belli değil.

iPhone 8 3D Yüz Tanıma Sistemiyle Geliyor, Touch ID Kalkacak mı?

Bu noktada Apple’ın Ekranın altına bir parmak izi okuyucu sistem yerleştirme planı olduğu ve bu konuda teknolojiler aradığı da biliniyor. Bu konuda belli zorluklar olduğu da kesin. Zira çeşitli çelişkili açıklamalar var. Güvenilirliği ile bilinen Analist Ming-Chi Kuo, ekran yapımında tüm zorlukları yüzünde ekran altı Touch ID’den vazgeçileceğine söylerken; yonga üreticisi TSMC’deki bir temsilci bunun var olduğunu söylüyor. Biyometric oturum açma konusunda yüzün yerine sadece bu tercih edilebilir diyor.

Bloomberg makalesi, bir all-screen tasarımı (bir kamera için en ufak bir kesik, sensörler ve hoparlör), daha hızlı bir 10 nanometre işlemci ve AI ile ilgili görevler için ayrılmış ayrı bir yonga dahil olmak üzere mevcut söylentileri büyük oranda doğrulamaktadır.

Bununla birlikte yeni bir ekleme daha yapıyor, Doğruysa yeni iPhone 8, mevcut yeni nesil iPad Pro‘da gördüğümüz hızlı yenilenen ProMotion Ekran Teknolojisi OLED versiyonunu kullanacak.

Tüm bu söylentiler ve sızıntılar doğruysa yazılım tarafındaki değişiklikler daha muhafazakar kalıyor. Yine de bir sonraki iPhone’un büyük bir donanım yükseltmesi ile geleceği giderek belirginleşiyor.