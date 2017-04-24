iPhone 8 ‘in Uçtan-Uca OLED Ekranı Gösteren Görüntüleri Sızdı

Yayınlanan iPhone 8’in görüntüleri, sızdırılan dedikoduları destekler nitelikte.

Bu sonbaharda piyasaya çıkması beklenen Apple’ın iPhone 8 telefonu, sızdırılmış taslaklarının gösterdiği gibi, tasarım söylentileri ile teknoloji dünyasında çok konuşuluyor.

Bulmacanın en son kısmı, Twitter kullanıcısı Benjamin Geskin tarafından gönderildi. Benjamin Geskin, iPhone 8’in iddia edilen bir fiziksel örneğinin görüntülerini yayınladı.

Benjamin Geskin (@venyageskin1)’in paylaştığı bir gönderi ( 23 Nis 2017, 11:29 PDT )

Foxconn’a göre CNC modeli, önceki tasarım spekülasyonlarıyla aynı özelliklere sahip. 3D VR fotoğraf çekimine destek verdiğine inanılan, ev düğmesinin ortadan kalkması, uçtan-uca OLED ekran, 4mm ön panel, 2.5D ön ve arka cam, uzun güç düğmesi, çift ön kameralar ve dikey arka kamera. Prototip, normal iPhone 7 ile aynı boyutta ve görüntülerde görülen metal kenarları nihai ürün aşamasında kalmayacak – büyük olasılıkla bir “Uzay Siyahı” kaplaması olacak.

Benjamin Geskin (@venyageskin1)’in paylaştığı bir gönderi ( 23 Nis 2017, 03:17 PDT )