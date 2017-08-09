iPhone 8 Eylül Sonunda SINIRLI SAYIDA Satışa Sunulacak, Neden Sınırlı?

iPhone 8 Sınırlı Sayıda da olsa Eylül Sonunda Geliyor

iPhone 8 Eylül Sonunda, Rose Gold Rengi Olmadan Geliyor. iPhone 7s ve iPhone 7s Plus’ın yanında sınırlı sayıda olsada satışa sunulması bekleniyor.

Öncelikle iPhone 8 Eylül Sonunda Sınırlı SAYIDA Satışa Sunulacak, Neden?

Bilindiği gibi Apple’ın köklü değişiklikler yapmasını beklediğimiz yeni modelinin kesin çıkış tarihi ile ilgili bir çok spekülasyonlar yapıldı. Özellikle OLED sürümü için panel arayışlarına ilave olarak ekran altı parmak izi sensörü temini konusunda da araştırmaları devam eden teknoloji devinin iPhone 8’i geleneksel olarak düzenlediği tarihe yetiştiremeyeceği konuşuldu durdu. Bugünse açıklanan yeni bir rapor gözleri Eylül Ayı sonuna çevirmemize neden oldu.

KGI Securities’in öngörüsüne göre yaklaşan Eylül ayı sonuna doğru, Apple’ın önceki modellerinde kullandığı renklerinden biri haricinde diğer renklerin hepsini yeni modeli – iPhone 8 üzerinde görebileceğiz. Sınırlı sayıda olsa da… Bu sayede;

Apple Muhtemel Gecikme Yüzünden Oluşacak Eleştirileri Hafifletmek İstiyor.

Oldukça başarılı öngörüleri ile bilinen şirketin yeni haberinde, iPhone 8, 7s ve 7s Plus modellerinin yanında sınırlı sayıda olsa da satışa sunulacağı belirtildi. Apple bu sayede 2018 yılına kadar yukarıda bahsettiğim sebepler yüzünden oluşacak gecikmeyi unutturmak istiyor.

Rose Gold Rengi iPhone 8’de YOK!

KGI ayrıca yeni modellerin üç renkte olacağını söylüyor: siyah, gümüş ve altın.

Şirket ayrıca ilave satılan bir USB-C Lightning kablosu ile iPhone 8’in kablosuz şarj desteği sağlayabileceğini de belirtiyor. Önceki söylentilerle paralel şekilde neredeyse çerçevesiz ekranı, Hoparlör, Selfi kamera boşlukları ve tabiki Home düğmesini göremeyeceğiz. Hepsi ekranın altında olacak.

Eğer bu tahminler doğru çıkarsa hızlı satışlar Eylül ayı sonunda gelebilir.