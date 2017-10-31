iPhone 8 Fiyatları Düştü, Çin’de 165 Dolar Düşen iPhone 8 Alıcı Bulmuyor

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus fiyatları 3 Kasım’dan Sonra Düşebilir, işte Kanıtı!

iPhone 8 Fiyatları Düştü, Çin’de 165 Dolar Düşen iPhone 8 var.

Düşük Talep Sonrası iPhone 8 Fiyatları Çin’de Düştü. iPhone 8 Çin’de En Düşük Talep Gören iPhone Modeli Oldu.

Çin’de iPhone 8 Fiyatları Düşük Talep Sonrası 165 Dolar Düştü

Teknoloji dünyası Apple’ın aynı anda, iPhone 7’nin bir anlamda geliştirilmiş modeli olarak duyurulan iPhone 8 ve iPhone 8 Plus ile ondan bir kaç ay sonra satışa çıkacak iPhone X’i duyurmasını taktiksel büyük bir hata olarak yorumladı. Bu konuda bir çok şey söyleniyor. Ancak haklı oldukları Çin’den gelen raporlar sonrasında ortaya yavaş yavaş çıkıyor.

iPhone X‘in 3 Kasım’da piyasaya çıkması bekleniyor. Haliyle Apple’ın 2017 sonbaharında satışa sunduğu iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, akıllı telefon ekosisteminde istenmeyen evlat muamelesi görüyor.

iPhone 8 Fiyatları Düştü, Çin’de 165 Dolar Düşen iPhone 8 Alıcı Bulmuyor

iPhone 8 için en yeni sorun işareti dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı ÇİN’den geliyor. South China Morning Post‘ta yer alan habere göre Çin’deki bazı büyük e-perakendeciler, düşük talebin karşısında, iPhone 8’i daha cazip hale getirmek için yeni iPhone 8 fiyatında indirime gitti.

Raporda Suning.com’da iPhone 8 Fiyatında 1.100 Yuan yaklaşık 165.50 dolarlık bir indirim yapıldı. Bir Başka sitede ise 800 Yuan yani yaklaşık 120.34 Dolarlık bir indirim söz konusu.

Ortalama 150 Dolarlık İNDİRİM, Apple’ın iPhone 8 ile Çin’li kullanıcıları yakalayamadığı açık bir şekilde görülüyor.

Bir endüstri analisti yayına verdiği demeçte, fiyatın düşürülmesinin cihazın; “Çin’de en kötü satılan amiral gemisi iPhone modeli” olduğuna işaret ettiğini söyledi.

Apple’ın 9 Eylül’de etkinlikle satışa sunduğu iPhone 8’in beklenen ilgiyi görmediğini; satış rakamlarının düşüklüğü zaten gösteriyordu. iPhone 7’nin piyasaya çıktığı ilk ay satışlarına kıyasla iPhone 8 satışları oldukça sönük kalmış durumda.

Tedarik problemleri gözleri iPhone X’e çevirmiş olsa da; yeni modelin Kasım ve Aralık aylarında nasıl bir ilgi göreceği de gizemini koruyor. Bu arada olan iPhone 8’e olmuş gibi görünüyor.

Apple bu konuda bir açıklama yapmıyor olsa da iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ın arada ezilip kaybolacağını ön görmek zor değil. Özellikle büyük Çin pazarında durum böyle.

Mashable