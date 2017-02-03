iPhone 8 Konsept Home Düğmesine Touch Bar Özelliği Getiriyor

iPhone 8 Konsept Home Düğmesine Touch Bar özelliği getiriyor. Fena da olmaz hani!

iPhone 8 konsept Apple’dan beklentilerimizi arttırıyor.

Yeni iPhone büyük ihtimaller iPhone 8 adıyla sunulacak. Apple’ın iPhone’un 10. yılında çıkarmayı planladığı iPhone 8’de hangi yeni özelliklerin geleceğinden henüz emin değiliz. Ancak çok çok özel bir cihaz olacağı konusunda neredeyse tüm dünya emin.

Ancak yeni gelecek ürün Thadeu Brandão’nun tasarladığı iPhone 8 konsepti kadar güzel olmayacağı da kesin.

Thadeu Brandão’nun iPhone 8 konsept’i geçen defa yayımladığı iPhone 7 ‘ye benziyor. Her zamanki gibi ön taraf sihrin gerçekleştiği yer olarak dikkat çekiyor.

iPhone 8 Konsept tasarımda Edge-to-Edge uçtan uca ekranın yanı sıra, Home Düğmesi odak merkezi olarak dikkat çekiyor. Parmak izi sensörü bir gezinme aracına döndürülmüş, Home düşmesi AppleBook Pro’taki Apple Touch Bar’ınkine benzer yaratıcı bir yeni telefon arayüzünün merkez noktası olarak çifte göreve sahip olacak şekilde tasarlanmış.

iPhone 8’in nasıl olabileceğine dair bir fikir. bu video ile karşımızda. Beklentilerimizi çok daha yükseltiyor.



Touch Bar gibi sistem, sistem şu anda kullanılan uygulamaya bağlı olarak değişen dinamik bir sistemdir.

iPhone 8 on Carbonmade