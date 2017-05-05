iPhone 8 Konsept Tasarımı, Dokunmatik Çubuk Nasıl Görünecek?

Çarpıcı konsept iPhone 8 Tasarımı, Touch Bar Özelliğinin Nasıl Görüneceğine Dair Fikir Veriyor.

iPhone 8 Konsept Tasarımı Dokunmatik Çubuğun Nasıl Görüneceğini Bizlere Gösteriyor.

iPhone 8’in bugüne kadar ki en güncel ve en iyi iPhone Güncelemesi olması bekleniyor. Bu sene karşımıza çıkması beklenen ve OLED ekrana sahip olacak ancak yeni iPhone 8‘in gecikeceğine dair söylentiler de aldı başını gidiyor.

Yine de en büyük beklentiler arasında Apple’ın ikonik Home Düğmesinin/Touch ID’nin yerine ne gelecek? sorunun cevabı yatıyor. Function Area veya Touch Bar olarak adlandırılabilecek bu dokunmatik alan Home düşmesinin işlevini görecek.

iDropNews “function area” olarak adlandırılan fonksiyon alanı veya “Touch Bar ” ın nasıl olacağını hayal etmiş.

Şubat ayında yayınlanan bir raporda KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo’yu açıkladığı gibi; MacBook Pro’nun Dokunmatik Çubuğu gibi, “işlev alanı” da açık olan uygulamaya bağlı olarak farklı düğmeler gösterecek.

Örneğin, telefon kilitliyken sanal bir ev düğmesi, telefon uygulaması için kabul / reddetme düğmeleri, müzik / video uygulamaları için kayıttan yürütme denetimleri ve daha fazlasını gösterebilir.

Konsept, Uygulamanın Menu barlarını bu fonksiyon alanına taşıyor. Fotoğraf üzerinde kesip biçem gibi işlevler uygulamaya göre alta taşınıyor.

iPhone 8 Konsept Tasarımı, Dokunmatik Çubuk Nasıl Görünecek?

Şunu tekrar hatırlatmakta fayda var. çok büyük bir ihtimalle Eylül ayındaki WWDC etkinliğinde iPhone 8’i görmeyi beklemiyoruz.

Yine de Touch Bar Özelliğini yeni Macbook Pro’larda oldukça beğenenler bu özellik iPhone 8’de yer bulursa çok memnun olacaklar.