iPhone 8 Özellikleri HomePod Yazılımında Ortaya Çıktı, Çerçevesiz ekran ve yüz tanıma sistemine sahip yeni iPhone 8.

Yeni Nesil iPhone; iPhone 8, iPhone Pro yada iPhone X adlarından biri ile sunulması bekleniyor; Adı ne olacak olursa olsun “Çerçevesiz bir ekran tasarımı ve yüz tanıma sistemi ile geleceği kesinleşti.”

Apple’ın HomePod Fireware yazılımı içine gizlenmiş iPhone 8 tasarımı bir yazılım geliştirici tarafından keşfedildi. Apple’ın HomePod akıllı hoparlör için geliştiricilere sunduğu yazılımda iPhone’un ekran tasarımı ve yüz tanıma özelliğini bu şekilde doğrulanmış oldu.

Steve Troughton tarafından incelelen yazılım detaylarında, iPhone 8’de yüz tanıma özelliğinin olacağına dair kanıtlar bulurken bir diğer yazılım geliştirici Guilherme Rambo da yazılımda iPhone 8’in çerçevesiz form faktörü bulduğunu açıkladı.

Roughton-Smith ve diğer geliştiriciler Apple HomePod içindeki kodu incelemiş ve HomePod, iPhone’taki kod tabanlarından çoğunu içeriyordu. Bu kodlar arasında yeni iPhone’da kızıl ötesi ile yüz tanıma özelliğinin varlığına dair satırlarda yer alıyor.

I can confirm reports that HomePod’s firmware reveals the existence of upcoming iPhone’s infra-red face unlock in BiometricKit and elsewhere pic.twitter.com/yLsgCx7OTZ

— Steve T-S (@stroughtonsmith) 31 Temmuz 2017