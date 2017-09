iPhone 8 Plus Şarj Olurken Şişti ve Ekran Gövdeden Ayrıldı

Taiwan’da iPhone 8 Ekranı Şarjdayken Şişti ve Kasadan Ayrıldı.

iPhone 8 Plus Şarj Olurken Şişti ve Ekran Gövdeden Ayrıldı. iPhone 8 Plus’ta Pil Sorunu mu var?

iPhone 8 Plus ile ilgili ilk sorunlar gelmeye başladı. Bunlar arasında en rahatsız edici olanı ise Taiwanlı iPhone 8 Plus kullanıcısından geldi. Kullanıcının iddiasına göre iPhone 8 Plus şarjdayken telefon şişti ve gövde ile ekran paneli birbirinden ayrıldı.

Taiwan ve Çin medyasından yer alan haberlere göre telefon Bayan Wu; kısa süre önce telefon sözleşmesini yeniledi ve 64GB altın iPhone 8 Plus’u satın aldı. Telefonun satın alınmasından 5 gün sonra Wu, cihazın yanında verilen kablo ve adaptörü kullanarak şarj etmek istedi. Yaklaşık 3 dakika sonra ise ön paneldeki bükülmeyi gördü ve cihazı şarjdan çıkardı.

Söz konusu cihaz Taiwanlı Operatör satın noktası tarafından alınıp, analiz için Apple’a gönderildi.

Bir çok iPhone 8 Plus sahipleri benzer sorunları yaşadıklarını bildirdiler. Bir Japon yetkili, telefonun görünürde gövdeden ayrık bir hale geldiğini söylüyor.

iPhone 8 Plus Şarj Olurken Şişti

Doğrulanmamış raporlara göre iPhone 8 Plus’ın batarya olarak, patlayan Samsung Galaxy Note 7‘deki pil üreticisi olan Amperex Technology Limited (ATL)’in ürettiği pilleri kullandığını belirtiyor.

Ancak belirtmek gerekir ki bu olan detayları henüz netleşmiş değil. Bekleyip görmek gerek. Söz konusu raporlar doğru bile olsa sadece belli bir serideki cihazların bu sorunu çıkarmış olabileceği ve imalat hatası olabileceğini de göz ardı etmeyelim.

iPhone 8 Plus Şarj Olurken Patladı

iPhone 7 ve iPhone 7 Plus’ta da benzer şekilde patlayan pil sorunları rapor edildi. Ancak milyonlarca cihaz sorunsuz satıldı ve kullanıldı.

Apple söz konusu sorun ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı.