iPhone 8 Touch ID Sensörü Arka Tarafta Yer Alacak, işte Video!

iPhone 8 Touch ID Sensörü Nerede Olacak?

iPhone 8’de Touch ID Sensörünün Konumu Ortaya Çıktı. iPhone 8 Touch ID Sensörü Arka Tarafta Yer Alacak, işte Video!

Apple’ın 10 yılında radikal tasarım değişikliklerine gitmesini beklediğimiz yeni amiral gemisi iPhone 8 ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Özellikle en büyük rakibinin gerisinde kalmak istemeyen teknoloji devinin yeni iPhone 8’de neredeyse tamamen çerçevesiz bir OLED ekran kullanacağı kesin. Ancak en çok merak edilenlerden birisi ise Touch ID sensörünün konumu. Bir çok telefonda olduğu gibi parmak izi okuyucu ile birlikte bu sensörün arka tarafa taşınması olasılığını oldukça düşük görünüyordu. Ancak ortaya çıkan video Apple’ın ‘de Touch ID sensörünün konumunu telefonun arka tarafına taşındığını gösteriyor.







Söz konusu video Çinli facebook olarak bilinen Weibo’da ortaya çıktı. iPhone 8’in Touch ID kontrol testleri esnasında çekilen video Touch ID sensörünün konumu kesin olarak gösteriyor.

iPhone 8 cihazında yapılan testlerde telefonun parmak izi okuyucusunun yeri kesin olarak arka tarafta.

iPhone 8 Parmak izi Testlerinde Görüntülendi.

iPhone 8’de yer alacak Touch ID hakkında yeni bilgiler veren ve telefonun dokunmatik ekranının test edildiği videoda; telefonun ön yüzeyi tam olarak görünmüyor. Büyük ölçüde iPHone 7’ye benzeyen arka kapağa sahip olması bu ihtimali güçlendiriyor.

iPhone 8 Touch ID’ye arka tarafta yer verecek!

iPhone 8’de Apple’ın 10 yılına özel tasarım değişikliklerine yer vermesi bekleniyor. Ekran altında baskıya duyarlı entegre bir parmak izi okuyucusunu tedarik etme konusunda yaşana sıkıntılar ile birlikte Apple, iris tarayıcı, 3D yüz tanıma gibi teknolojiler geliştirmeye başladı.

Daha çok Android modellerinde görmeye alıştığımız ve telefonun arka tarafına konumlandırılan parmak izi okuyucularının bir benzeri yen iPhone 8’de kullanılmış görülüyor. Kalite kontrol testi sırasında çekilen videoda iPhone 8 modellerinin arka tarafında yer alan Touch ID sensörlerinin çalışıp çalışmadığı kontrol ediliyor.

Söz konusu değişiklik iPhone Fanları tarafından hoş karşılanmayabilir.

Görüntüler yoruma açık. Bekleyip Göreceğiz.