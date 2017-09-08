iPhone 8 Touch ID Yerine Yüz Tanıma Sistemi Kullanacak

iPhone 8 Touch ID Sisteminin yerinin neresi olacağını tartışırken ortaya atılan iddia iyice ortalığı karıştırdı.

iPhone 8 Touch ID Yerine Yüz Tanıma Sistemi Kullanacak. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan videoda iPhone 8’de Touch ID’nin yeri telefonun arka tarafında yer alıyor denilmişti. Oysa durum bizim sandığımızdan çok daha farklı olabilir.

The Wall Street Journal yer alan habere göre; Apple iPhone 8’de Touch ID yerine Yüz Tanıma Sistemini kullanabilir. Bizim bildiğimiz parmak izi okuyucu 10. yılında yeniden ve köklü değişikliklere sahne olacak iPhone 8’in bir parçası olmayabilir.

iPhone 8 Touch ID Yerine Yüz Tanıma Sistemi Kullanılabilir

Apple’ın 2013 yılında hayatımıza soktuğu ve yaygınlaştırdığı parmak izi sensörünü şimdi de kaldıracağı konuşuluyor. Temmuz ayında Bloomberg yüz tanıma sistemi ile parmak izi okuyucusunu yer değiştirmeyi hedeflediğini belirtmiş ve bunun en azından şimdilik bir kesinlik kazanmadığını aktarmıştır. Aynı gün bir endüstri analisti daha da ileri gitti ve telefonun önüne Dokunmatik Kimliği yani Touch ID sisteminin eklenmeyeceğini söyledi.

Şimdi ise WSJ bir parmak izi tarayıcısının hiç dahil edilmeyeceğini bildiriyor.

Peki neden Apple Touch ID’yi Tamamen Kaldırıyor? Sebebi Ne olabilir?

WSJ’a göre bu sorunun cevabı ise yeni telefonun ekranına yerleştirmek konusunda yaşanan sıkıntılar yer alıyor. Üretimde yer alan bu sıkıntı ve müşterilerin iPhone 8 beklentileri konusunda sabırsız tutumu şirket üzerindeki baskıyı giderek arttırmış durumda. Belli ki Touch ID çözümünü belkide bu sistemi kaldırarak çözmüşler. Bana sorarsanız, daha Touch ID’nin arka tarafta olduğunu gösteren video’nun gerçekleşmesi hepimiz açısından daha hayırlı olur.



Elbette OLED ekran beklentileri tüm bu sistem değişikliğinin merkezindeki ana neden. Samsung ve LG gibi rakipler OLED ekranlı akıllı telefonları birer birer duyururken, OLED üreticisi olmayan Apple’ın OLED ekran ve bunu bağımlı sistemler konusunda üretim ve tedarik sıkıntıları yaşaması doğal.

Görünen o ki Apple; sadece parmak izi sensörünü tamamen atıp, telefonun kilidini açmak için yüz tanı sistemine güveniyor.

Üretim Sıkıntıları Geniş arz sıkıntısı yaratabilir.

Apple’ın tedarik konusunda sıkıntılar yaşadığı bir gerçek, en azında iPhone 8 etkinliğinde sınırlı sayıda bir OLED ekranlı sürüm tanıtılacağını bekliyoruz.

Eylül ayı içerisinde tüm soruların yanıtı göreceğiz.