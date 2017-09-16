iPhone X Varken iPhone 8 ve iPhone 8 Plus Tercih Etmeniz için 8 Neden?

iPhone 8 Almak Daha Mantıklı? iPhone 8 Almak için 8 Neden!

iPhone X varken iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ı kim alır diyenlerden misiniz? İşte size iPhone 8 almak için 8 neden? iPhone X Varken iPhone 8 ve iPhone 8 Plus Tercih Etmeniz için 8 Neden ? iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ı Kimler Satın Almalı?

iPhone X hiç şüphesiz, 10. yılına özel ve herkesin almak istediği telefon ancak; sinir bozucu bir gerçeği tüm çıplaklığıyla yüzümüze vuruyor. 999 dolardan başlayan fiyatları ve kablosuz özelliğini kullanmak isteyenlerin cebinden 75$ ilave çıkacak ekstra bedellerinin olacağı gerçeği.

Apple şimdiye kadar yaratılmış en gelişmiş iPhone olarak tanımlıyor. Peki durum böyleyken iPhone 8 ve iPhone 8 Plus neden duyuruldu? Bunun bir sebebini görmüş olmaları gerekiyor. Bir mantığı olsa gerek.

iPhone X Varken iPhone 8 ve iPhone 8 Plus Tercih Etmeniz için 8 Neden ?

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus tercih etmeniz için 8 Neden ‘e geçmeden önce benim bu konudaki fikrime göre Apple ve Samsung akıllı telefon fiyatlarını el birliğiyle yukarı çekecek adımlar attı. 999 dolarlık iPhone X’te bu adımları destekleyici bir neden. Öte yanda düşük bütçeli müşterilerini de kaçırmak istemiyorlar ama çıtayı bir kez yukarı çıkardıkları zaman geri dönüşün olmadığını da gayet iyi biliyorlar.

Son teknoloji ve bazı özelliklerin kaldırılması, yerine yenilerin getirilmesi kulağa hoş gelse de evet, herkes bunu istemeyebilir. Bu her zaman kötü değildi. Home düğmesinin kaldırılmasını istemeyenlerde olabilir.

Gerçek şu ki iPhone 8 iPhone X’e göre tasarım olarak eski kalıyor. Ancak durum onları kullanmaya geldiğinizde, yani parmak uçlarınıza geldiğin durum değişiyor. Bu modelleri değerli kılan içerisindeki özellikleri. iPhone 8 içerisinde de bu anlamda onları değerli kılacak özellikler var.

iPhone X Apple’ın yeni yüzü ancak herkes için böyle olmayacak. Cihazın dünya genelinde yaygınlaştırılması, üretimindeki zorluklar ve arz kısıtlamaları gösteriyor ki 3 Kasım’da herkes bu modelden satın alamayacak.

iPhone 8 ve iPhone 8 almak için çok fazla neden varken neden bekleyelim!

İşte iPhone X Varken iPhone 8 ve iPhone 8 Plus Tercih Etmeniz için 8 Neden?

1. Tasarruf İstersen

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus satın alma nedeni en belirgin şekliyle iPhone X modeline kıyaslar daha ucuz olması. Eğer bütçeniz bu fiyatlara iPhone X almaya yetmiyorsa iPhone 8 ve iPhone 8 Plus son teknoloji ürünü özelliklerin çoğunu kullanmanız için daha akıllı ve mantıklı bir tercih olarak karşımıza çıkıyor.

Özellikle bizim gibi ülkelerde vergiler ile mevcut rakamlar neredeyse iki katına çıkıyor. Durum böyle olunca bir kez daha düşünmek zorunda kalıyoruz.

iPhone 8 fiyatları 64GB için 699$, 256GB içinse 849$

iPhone 8 Plus Fiyatları 64GB için 799$, 356GB içinse 949$

iPhone X Fiyatları 64GB için 999$, 256GB içinse 1149$

Tasarruf matematiğini yapmak kolay ;

iPhone 8 alırsanız 300$

iPhone 8 Plus alırsanız 200$ tasarrufunuz olur.

Ne var sadece 200-300 dolar tasarruf için iPhone X alınmaz mı diyebilirsiniz. Şu belirtmekte fayda var. Bu rakamlara 75$‘lık kablosuz şarj aparatları ve diğer aksesuarların dahil edilmemiş fiyatları dahil değil.

2. Belki Home Düğmesini Hala Kullanmak İstiyorsunuz

iPhone’un geleceğinde Home Düğmesi yok. tamam ama yerine getirilenlerin nasıl bir sonu vereceğini henüz bilmiyoruz. Kendine göre riskleri yok değil. Apple’ın eski kulaklık jakını kaldırmasında sonra yaşanan sıkıntılar gibi, Home düğmesinin kaldırılmasından sonrada bu anlamda perişan olmak istemeyebilirsiniz.

Unutmayın ! iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ta bastığınızda titreşen Taptic Engine Destekli bir HOME Düğmesi var. iPhone 6S2teki gibi mekanik olmasa da başlangıçta tuhaf gelsede iyi iş çıkarıyor.

3. Güvenliğinizde Parmak İzini Tercih Ederseniz?

Telefonunuzun kilidini açmak ve Apple Pay ödemeleri için belki güzel yüzünüzün haritasını kullanmak istemeyebilirsiniz. Güvenlik gerekçeleri veya kullanım zorluklarından duyduğunuz endişeler yüzünden kimliğinizin doğrulanma şekli için FACE ID kullanmak istemeyebilirsiniz. Tercihiniz Parmak izi yönünde kullanıyor olabilirsiniz. Kim yargılayabilirki sizi bu konuda. Belki de Animoji’leri aptalca bulabilirsiniz.

Sebebi ne olursa olsun yalnızca parmak izi sensörü kullanmak istiyorsanız iPhone 8 ve iPhone 8 Plus size bunu sunuyor. iPhone X ise bunu saplamıyor.

4. iPhone X’teki “Çentik – Notch” tan nefret ederseniz.

Apple iPhone X’in “all screen” olduğunu söylüyor ancak bu teknik olarak doğru değil. Neredeyse tam ekran demek daha doğru. Üstteki Notch – Çentik denilen alanda yüz tanıma ve FaceTime için IR sensörleri ve TrueDepth kamera yer alıyor. Bu durum iPhone X’i gerçek all-screen segmentinden diskalifiye ediyor.

Yukarıda kalan bu boşluk ciddi reaksiyonlar aldı. Kimi sevdi kimi ise nefret etti, yakıştıramadı. Apple’ın iOS yönergelerinde, geliştiricilerin iPhone X için tasarlanan uygulamalarını optimize ederken çentiğin sağında ve solunda kalan BOYNUZ’larda bir düğme gibi kullanılmış.

Bu Çentikli Görüntüyü görmek özellikle bazı uygulamalarda ve manzara modlarında tuhaf görüntüyü katlanmak istemezseniz, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ta Çentik olmadığını duymaktan mutlu olabilirsiniz.

Ekranın altında ve üstünde kalın çerçeveler var ama kesik yok!

5. Eğer Ulaşılabilirlik ve Ekranın rahat kullanılabilmesi konusunu gerçekten umursuyorsanız!

Boyut önemli, iPhone X iPhone 7 ile aynı boyutta iPhone 8’den de çok büyük değil. Akıllı telefonların büyümesi büyük oranda daha büyük ekranlardan kaynaklanıyor ancak; küçük telefonları ve küçük ekranları seviyorsanız, iPhone 8, “küçük” telefonların ölmekte olan bir cinsinin sonuncusu olabilir.

Ulaşılabilirlik kesinlikle iPhone X ile ilgili bir endişe kaynağıdır. Özellikle küçük ellere sahip biriyseniz ekranın üst köşelerine ulaşmanız imkansız olabilir. Ancak bu iPhone 8 için geçerli değildir.

7. Kablosuz Şarj İstiyorsanız!

IPhone X, Qi tabanlı bir şarj yastığını destekleyen dahili kablosuz şarj özelliğine sahiptir. Ancak sadece bu kablosuz şarj özelliğinden dolayı onu satın almak zorunda değilsiniz.

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ta Kablosuz Şarj desteğine sahip ve 30 Dakika içinde 0’dan Yüzde 50 seviyelerine kadar çıkabiliyor. Bir kablosuz şarj cihazı satın almanız gerekecek. Bu Apple’ın AirPower cihazı olabileceği gibi Samsung’un yeni amiral gemilerinde kullandığından da olabilir.

7. İyi Bir Kamera İstiyorsanız

Mevcut kameranızın “yeterince iyi” olduğunu söyleyen herkes büyük olasılıkla kameraları anlamıyor ve boktan fotoğraflar çekiyor.

Daha iyi bir kamerayı her zaman daha iyi bir video ve pikselli çamur gibi görünmeyen fotoğrafları çektiğinizde fark edersiniz; Fotoğraflarınız mükemmel keskinlikte olduğunda fark edersiniz.

Bu nedenle Hem iPhone 8 hem de 8 Plus, daha iyi fotoğraflar ve videolar çeken gelişmiş 12 megapiksel kameralar ile birlikte geliyor. HDR daha iyi ve iPhone 8 Plus’ta farklı stüdyo aydınlatma koşullarını simüle eden ve iPhone X ile aynı Portre Aydınlatma modu, Portre modları yer alıyor.

8. Son olarak iPhone X Performansı istiyorsanız!

Belki de iPhone 8 ve iPhone 8 Plus ile ilgili en iyi şey, iPhone X ile aynı güçte A11 Bionic Çip kullanıyor olmasıdır.

grafik yoğun 3D oyunları, video düzenlemeleri, iPhone 8 ve iPhone Plus’ta iPhone X kadar hızlı olacak. Bunu elde etmek için yüzlerce dolar fazla ödemek zorunda değilsiniz.

Peki iPhone X Yerine iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ı Kimler Satın Almalı?

Bir iPhone 7 Kullanıcısıysanız size iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ı önermek gerçekten zor. Ancak iPhone 6S ve Daha eski modelleri kullananlar için yukarıdaki 8 Nedenden dolayı bu bahar gelmeyeceğine emin olduğumuz ve arz sıkıntısı olacak iPhone X’i beklemek istemeyebilirsiniz.

iPhone 6S ve daha eski modellerden iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’a geçmek size en yeni ve en güçlü Apple yongalarını ve performansını getirecek ve aynı zamanda kablosuz şarj desteğini ve IP67 standartlarında su geçirmezliği.

Buna ek olarak iPhone 7 ile sunulan batarya ömrünün daha fazlasına sahip oluyorsunuz. Batarya problemleri eski iPhone kullanıcıları için zaman geçtikçe ciddi bir soruna haline geliyor, bu anlamda yeni bir iPhone ilaç gibi gelebilir.

Bazıları iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ı en kısa tabirle tasarım olarak demode diyebilir. Ancak bu durumu aşıyorsanız fazla para vermeden iPhone X performansına daha makul fiyatla sahip olabilirsiniz. Bu Gerçek!

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus Tercih Etmeniz için 8 Neden? – iPhone 8 Plus Tercih Etmeniz için 8 Neden ?