iPhone 8 ve iPhone 8 Plus Türkiye Satış Tarihi Belli Oldu

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus Nihayet Türkiye’de Satışa Sunulmaya Başlıyor

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus Türkiye’de Satışa Çıkıyor.

Apple’ın kısa bir süre önce tanıtımını yaptığı iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modelleri Türkiye’de satışa çıkıyor.

Ön Siparişle iPhone 8 ve iPhone 8 Plus Nasıl Satın Alınır?

Türk Telekom, iPhone 8 ve 8 Plus modellerinin satışa 20 Ekim tarihinden itibaren başlıyor. Peşin ve tarifeye ek olarak satın alabileceğiniz modeller için Türk Telekom resmi sitesi üzerinden ön kayıt yaptırmanız gerekecek.

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus Türk Telekom mağazalarında satışa sunulmaya hazırlanıyor

Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, geçtiğimiz günlerde dünya tanıtımı yapılan Apple’ın en yeni ürünleri iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ı 20 Ekim tarihinden itibaren Türk Telekom mağazalarında satışa sunacak.

Kullanıcılar iPhone 8 ve iPhone 8 Plus için 13 Ekim tarihinden itibaren www.turktelekom.com.tr adresinden ön kayıt yapabilecekler.

Yeni iPhone’ların Türkiye’de Satış Tarihi Açıklandı!

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus Türkiye Satış Tarihi Açıklandı.

Apple’ın merakla beklenen ama lansman sonrasında yurt dışında istediği satış rakamlarına ulaşmadığı belirtilen yeni iPhone modellerinden iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’un Türkiye’de satışa sunulacağı tarih belli oldu.

Apple’ın 12 Eylül’deki dev etkinliğinde duyurduğu yeni telefonları iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, 20 Ekim’de Türkiye’de satışa çıkıyor. Peki iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ın Türkiye fiyatları nasıl? Hangi özelliklerle geliyor?

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus 20 Ekim’de Satışa Sunuluyor!

Apple’ın 3 yeni modeli arasındaki farklar neler?

iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus Karşılaştırması…

Apple düzenlediği etkinlikle beklendiği gibi üst düzey 3 yeni iPhone modeli duyurmuştu ve iPhone 7 Serisinin güncelleştirilmiş ve geliştirilmiş sürümü olarak göze çarpan, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modelinin yanında OLED ekranı ile gelmesi beklenen ve Super Retina OLED Ekran ile gelen iPhone X modeli resmen tantılmıştı.

iPhone etkinliğinden sonra bu 3 yeni model arasında ne gibi farklar olduğu bir çok teknoloji sever tarafından merak ediliyordu. En basit anlamda iPhone X, ekran kilidini FACE ID teknolojisi kullanarak açabildiğiniz, neredeyse çerçevesiz bir ekrana sahip, TrueDepth özellikli kamerası ile diğer modellerden farklılaşıyor. iPhone 8 ve iPhone 8 Plus ile iPhone 7S serisinden dramatik değişiklikler bekleyenler biraz hayal kırıklığı yaşayabilir.

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus Türkiye Satış Tarihi : 20 EKİM 2017

Teknik Özellikleri sevenler için;

iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus Karşılaştırması ; Neler Farklı Siz Bakın!

iPhone X iPhone 8 iPhone 8 Plus Pricing $999, $1149 (off contract) $699, $849 (off contract) $799, $949 (off contract) Dimensions 143.6 x 70.9 x 7.7mm (5.65 x 2.79 x 0.30 inches) 138.4 x 67.3 x 7.3mm (5.45 x 2.65 x 0.29 inches) 158.4 x 78.1 x 7.5mm (6.24 x 3.07 x 0.30 inches) Weight 174g (6.14 ounces) 148g (5.22 ounces) 202g (7.13 ounces) Screen size 5.8 inches (147.32mm) 4.7 inches (119.38mm) 5.5 inches (139.7mm) Screen resolution 2,436 x 1,125 (458ppi) 1,334 x 750 (326ppi) 1,920 x 1,080 (401 ppi) Screen type Super Retina OLED Retina HD IPS LCD Retina HD IPS LCD Battery Size not available (up to 21 hours talk time, 12 hours internet) Size not available (up to 14 hours talk time, 12 hours internet) Size not available (Up to 21 hours talk time, 13 hours internet) Internal storage 64 / 256 GB 64 / 256 GB 64 GB / 256 GB External storage None None None Rear camera Dual cameras:

Wide-angle, 12MP, f/1.8

Telephoto, 12MP, f/2.4 12MP, f/1.8 Dual cameras:

Wide-angle, 12MP, f/1.8

Telephoto, 12MP, f/2.8 Front-facing cam 7MP TrueDepth, f/2.2 7MP, f/2.2 7MP f/2.2 Video capture 4K at 60fps 4K at 60fps 4K at 60fps NFC Yes Yes Yes Bluetooth v5.0 v5.0 v5.0 SoC Apple A11 Bionic Apple A11 Bionic Apple A11 Bionic CPU Not available Not available Not available GPU Not available Not available Not available RAM Not available Not available Not available WiFi Dual band, 802.11ac Dual band, 802.11ac Dual band, 802.11ac Operating system iOS 11 iOS 11 iOS 11 Notable features Face ID, new gyroscope and accelerometer, IP67 certified, wireless charging New gyroscope and accelerometer, IP67 certified, wireless charging New gyroscope and accelerometer, IP67 certified, wireless charging

iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus Karşılaştırması

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus Türkiye Satış Tarihi