Kablosuz Şarj iPhone 8’in Yeni Sızıntısında Ortaya Çıktı!

Apple, bu yıl iPhone 8’i piyasaya çıkarmaya hazırlanıyor ve zaten bir sürü söylenti var. Apple’ın bir sonraki iPhone’unu hakkında en yeni söylentiler @OnLeaks aracılığıyla geldi. Sızdırılan fotoğrafta cihazın arkasındaki yuvarlak yüzey, bir sonraki iPhone’un kablosuz şarj özelliğine sahip olabileceğini gösteriyor.

Bununla birlikte, şematik olarak dikey yönlendirilmiş iki kamera ve kulaklık girişi olmaması gösteriliyor. Telefonun üst kısmında, hoparlörün yanında dört farklı delik, olası bir çift selfie-kamera ve selfie-flash için olduğu sanılıyor.

This is a tipped leak what means I can’t confirm if legit or not but there you have it… #iPhone8 pic.twitter.com/6OgASNUDNb

— OnLeaks (@OnLeaks) 26 Nisan 2017