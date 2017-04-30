Kablosuz Şarj iPhone 8’in Yeni Sızıntısında Ortaya Çıktı!

iPhone 8’in sızdırılan yeni fotoğrafında kablosuz şarj özelliğinin olduğu iddia edildi.

Apple, bu yıl iPhone 8’i piyasaya çıkarmaya hazırlanıyor ve zaten bir sürü söylenti var. Apple’ın bir sonraki iPhone’unu hakkında en yeni söylentiler @OnLeaks aracılığıyla geldi. Sızdırılan fotoğrafta cihazın arkasındaki yuvarlak yüzey, bir sonraki iPhone’un kablosuz şarj özelliğine sahip olabileceğini gösteriyor.

Bununla birlikte, şematik olarak dikey yönlendirilmiş iki kamera ve kulaklık girişi olmaması gösteriliyor. Telefonun üst kısmında, hoparlörün yanında dört farklı delik, olası bir çift selfie-kamera ve selfie-flash için olduğu sanılıyor.

This is a tipped leak what means I can’t confirm if legit or not but there you have it… #iPhone8 pic.twitter.com/6OgASNUDNb — OnLeaks (@OnLeaks) 26 Nisan 2017



Daha önce sızdırılmış Touch ID sensörünün arkaya yerleştirileceği yönündeki haberler, paylaşılan yeni sızıntı ile, Apple’ın Touch ID sensörünü ekrana entegre etmenin bir yolunu bulabileceğini düşündüren bu teoriden yoksundu. Apple’ın yeni iPhone’u tanıtacağı Eylül ayına kadar söylentilerin son hızla devam edeceği görülüyor.