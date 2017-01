iPhone Kilitleyen Mesaj, iOS 10 Yüklü iPhone Tek Mesajla Kilitleniyor!

iPhone Kilitleyen Mesaj, iki yöntemle etkili oluyor!

iPhone’un bir metin aldığında sebebsiz yere donuyor mu? Endişelenmeyin bu konuda yalnız değilsiniz. Muhtemelen bir arkadaşınız size şaka yapıyordur.

YouTuber EverythingApplePro‘nun ortaya çıkardığı iOS 10 bug’ı kısa bir mesaj gönderilerek iOS 10 yüklü iPhone veya iPad’inizin kilitlenmesine sebep olabiliyor.

Sorun iki şekilde ortaya çıkıyor ve her iki türlüde cihazın donmasına sebep olabilir.

Hata, ilk olarak Fransız iOS geliştiricisi Vincent Desmurs tarafından keşfedildi.blog Varyasyon seçicinin bunda etkili olduğu söyleniyor.

Apple muhtemelen bu konuda da bir güncelleme yayınlayacaktır. Ancak bu hatanın nasıl giderilebileceği ile ilgili ipuçlarıda var.



For devices (including iPad) where the fix link does not work, ask Siri to send a message to the victim and click on the text. pic.twitter.com/3id4Y8Lhkn

— vincedes3 (@vincedes3) 29 Aralık 2016