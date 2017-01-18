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iPhone Kilitleyen Mesaj, iOS 10 Yüklü iPhone Tek Mesajla Kilitleniyor!

18 Ocak 2017 18:05 Güvenlik/Koruma iPhone Tablet
iPhone Kilitleyen Mesaj, iOS 10 Yüklü iPhone Tek Mesajla Kilitleniyor!

Bu metni göndermek, iOS 10 çalıştıran herhangi bir iPhone’un anında kilitlenmesine neden oluyor.

iPhone Kilitleyen Mesaj, iki yöntemle etkili oluyor!

iPhone’un bir metin aldığında sebebsiz yere donuyor mu? Endişelenmeyin bu konuda yalnız değilsiniz. Muhtemelen bir arkadaşınız size şaka yapıyordur.

 

 

YouTuber EverythingApplePro‘nun ortaya çıkardığı iOS 10 bug’ı kısa bir mesaj gönderilerek iOS 10 yüklü iPhone veya iPad’inizin kilitlenmesine sebep olabiliyor.

Sorun iki şekilde ortaya çıkıyor ve her iki türlüde cihazın donmasına sebep olabilir.

iPhone Kilitleyen Mesaj, 2 Yöntem Var!

  • Birinci metot, beyaz bayrak emoji,sıfır,gökkuşağı emojisi ve varyasyon seçici olarak adlandırılan ve herhangi birisine gönderilen gizli karakterler içeren bir iMessage dizisi içeriyor.
  • İkinci metot ise bu hatalı metin dizisini bir kartvizit kartına gömmek ve iMessage aracılığıyla iCloud kullanarak göndermek veya paylaşmak.

İlk yaklaşım yalnızca iOS 10.1 sürümünü çalıştıran cihazlarda etkili iken ikinci yaklaşım iOS 10.2 dahil tüm iOS 10’ları etkiliyor.

iPhone Kilitleyen Mesaj, iOS 10 Yüklü iPhone Tek Mesajla Kilitleniyor!

Hata, ilk olarak Fransız iOS geliştiricisi Vincent Desmurs tarafından keşfedildi.blog Varyasyon seçicinin bunda etkili olduğu söyleniyor.

Apple muhtemelen bu konuda da bir güncelleme yayınlayacaktır. Ancak bu hatanın nasıl giderilebileceği ile ilgili ipuçlarıda var.

 

 

Prank crashes iPhones with boobytrapped rainbow emoji messageson The Guardian

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