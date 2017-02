Apple, Eskiye Göre Daha Fazla iPhone Plus Modeli Satıyor

Apple’ın 4.Çeyrek 2016’daki mali sonuçları, iPhone 7 Plus’ın daha önceki herhangi bir Plus modelinden daha fazlasını sattığını ortaya koyuyor.

En yeni Plus modeli, standart ekranla karşılaştırıldığında, daha büyük ekranı, daha büyük pil ve RAM ile vazgeçilmez olduğunu kanıtladı. Belki de daha pahalı iPhone’u tercih eden müşterileri için en büyük etkeninin 2x optik zum ve portre modu özelliklerine sahip çift kamera olması.

Yirmi dört milyon iPhone 7 Plus, 2016 yılının son çeyreğinde satıldı; bu, aynı sürede 15.5 milyon iPhone 6 Plus satılan % 55’lik bir artış oldu. Ayrıca, tüm iPhone 7 satışlarının % 40’ında daha büyük model hesaplarına dikkat etmeniz gerekiyor. iPhone 7 Plus popülerliğinin artmasıyla ilgili haberler, Cupertino teknoloji devi için sevindirici. Cowen & Co analistlerine göre, mali sonuçlar, tüketicilerin daha önce olmayan yeni bir cihaza geçmeye istekli olduklarını gösteriyor.

hypebeast