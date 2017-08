iPhone Polis Düğmesi, Acil Durumlarda Size Yardımcı Olabilir

iPhone Polis Düğmesi, Tehlikeli Durumlarda Size Yardımcı Olabilir.

iOS 11 Beta sürümlerinde ortaya çıkan yeni özellik acil durumlarda size ve kolluk kuvvetlerine yardımcı olmayı hedefliyor.

Özellikle terör saldırıları gibi birçok tehlikeli toplumsal olaylarda, yada yasadışı göçmenler gibi bir çok durumlarda yerel kolluk kuvvetleri Polisler telefonunuzu incelemek isteyebilir. Yada siz acil, zor ve tehlikeli benzer durum ve saldırılara maruz kalan birisi olduğunuzda Polis’e en kısa sürede ulaşmak isteyebilirsiniz.

İşte iOS 11’de yaklaşan yeni bir özellik – iPhone Polis Düğmesi – iPhone Cop Button, Dokunmatik Kimliğini devre dışı bırakmanıza izin verebilir, böylece cihazınızın parmak iziyle kilidi ile açılmaz, yeni özellik görüntüde pekte yararlı olmayabilir diyorsanız, bşr kez daha düşünün derim.

Elbetteşu an için iOS 11 Beta Sürümü kullanıcısı iseniz, iPhone’un açma kapama düğmesine seri bir şekilde 5 Defa Basın ve elinizi çekin.

Türkiye’de 112’yi otomatik aradığını göreceksiniz. Arama gerçekleşmemesi durumda ise Acil Durumda Ulaşılmasını istediğiniz Kişilere bildirim gönderilirken, Daha Sonra senin sağlık ve kişisel bilgilerinin ekranı geliyor (kan grubu vs.) Bu arada siren sesi tüm bunlara eşlik edecek.

iOS 11 is a game-changer for Touch ID. Press power button rapidly 5 times and it opens the 2nd screen, but it also forces passphrase entry! pic.twitter.com/uvWbM04lyk

— Kia‏☆ (@alt_kia) 17 Ağustos 2017