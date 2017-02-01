iPhone Satışları Rekor Kırdı, 2017 ilk Çeyrek Rakamları Açıklandı

Apple şirketin 2017 ilk çeyrek satış rakamlarını açıkladı.

iPhone satışları rekor kırdı, Apple’ın yeni rekorunda en büyük pay yine onun.

Apple’ın, şirketi domine eden ürünlerinin başında gelen iPhone üzerinde yenilik eksikliği yada yaratıcılık eksikliği gibi bir çok eleştiri alsa da Apple’ın etrafında dönen bu karanlık ve kasvetli havanın aslında hiçte gerçeği yansıtmadığı paylaşılan rakamlarla ortaya çıkıyor.

Teknoloji devi Apple 2017’inin ilk çeyrek rakamlarını bugün açıkladı. Açıklanan rakamlarda önemli bir sürpriz rekor kaydı yer aldı.

iPhone Satışları Rekor kırdı, yeniden, şaşırdık mı? Hayır!

Şirket 2017 yılının ilk çeyreğinde 78,4 milyar dolarlık rekor bir satış gerçekleştirdi. Geçen yılki satışlarda bu rakamlar 75.9 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Kırılan bu yeni rekorda uluslararası satışlar yüzde 64’lük bir yer kaplıyor.

Evet bu rakamların elde edilmesindeki en büyük pay sahibi iPhone satışları oldu. Bu rakamın içerisinde yüzde 8 daha fazla cihaz sattığı diğer ürünleri Mac, Watch, Apple Store gibi diğer servis gelirleri yer alıyor.

Gelelim bir sonraki iPhone hakkındaki söylentilere…

Bir sonraki muhtemel adı iPhone 8 olacak cihaz tüm zamanların en farklı iPhone cihazı olacağı şimdiden konuşuluyor. 10. yaşını kutlayan iPhone’un yıldönümünde tüm bu kırılan rekorlarında üzerinde yer alacak bir satış rekoru kırmak için Apple’ın önünde güzel bir fırsat var.