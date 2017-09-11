iPhone X 6 Çekirdekli Bir İşlemci ile Gelebilir, İp Uçları Bunu Gösteriyor

Apple’ın 10. yıla özel iPhone X daha gelişmiş bir işlemciye sahip olacak.

iPhone X 6 Çekirdekli Bir İşlemci ile Gelebilir, USB-C desteğindeki ip uçları bunu gösteriyor.

Bu hasta sonu yaklaşmakta olan iPhone 8 etkinliği öncesi yada iPhone X etkinliği öncesi iOS 11 ile ilgili bir çok sızıntı gün yüzüne çıkmaya devam etti. Bunlar arasında performans ile ilgili olanlar ön plana çıkmış görünüyor. Twitter kullanıcısı Longhorn iPhone X işlemcisinin yani serinin devamı olacak iPhone 8’in büyük olasılıkla 6 çekirdekli işlemcilere sahip olacağını keşfetmiş görünüyor.

iPhone X 6 Çekirdekli İşlemci

Bunlardan kaç tanesi enerji tasarruflu ikincil çekirdeğe kıyasla daha güçlü çekirdekler olacağı henüz belirsiz. Longhorn’a göre bu 6 çekirdekten sadece 2’si güçlü 4 birazda daha hafif olacak. Ancak hepsi aynı anda kullanılabilir olacak.

Anlaşılan bu iPhone 7’deki yüksek veya düşük hızlı çekirdeğin herhangi bir anda çalışmasına izin veren A10 Fusion işlemci için daha büyük bir adım olacak.

Zira teknoloji devi bu güne kadar aynı anda ikiden fazla çekirdeğin etkin olduğu bir iPhone bugüne kadar yapmadı!

Çoğu durumda iyi performans elde etmek için gerekli bir durumda değildir. Ancak özellikle daha fazla çekirdeğin yardımcı olabileceği çok görevlerde iPhone performansını yukarılara taşıyabilir.

Peki bu CPU güncellemelerinin olacağına dair kaynak olarak ne gösteriliyor derseniz. USB-C ile ilgili referans bilgilerinde yer alıyor. Birden fazla başvurunun yer aldığı açıklamada yeni iPhone X’in native USB-C portuna sahip olacağının bir garantisi yok. Yine de 12 Eylül’de nelere sahip olacağını hep birlikte göreceğiz.

Yine de bazı ipuçlarını sizinle paylaşmak istedik.

cpu0/cpu1/cpu2/cpu3/cpu4/cpu5

4 Mistral cores and two Monsoon cores. — Longhorn (@never_released) 10 Eylül 2017