iPhone X, Galaxy S8, LG V30, HTC U11 Karşılaştırması

iPhone X ve Rakiplerinin Karşılaştırması, Tek OLED Ekranlı akıllı telefon iPhone X değil!

iPhone X, Galaxy S8, LG V30, HTC U11 Karşılaştırması, Güzel Ekranlar ve Daha Fazlası…

Apple’ın yeni amiral gemisinde ön kamera harika görünüyor ancak tek uçtan uca ekranlı akıllı telefon iPhone X değil. Apple ilk iPhone’u piyasaya sunduğundan beri 10 yıl geçti ve dün akşamki etkinliğe gerçekten damgasını vuran iPHONE X oldu.

Özellikle 2007 yılından sonra Samsung, LG ve HTC Apple’ın iPhone’u ile ciddi şekilde piyasada rekabet edebilir duruma geldi. Yada daha rekabetçi cihazlar ortaya çıkardığı söylenebilir. Hatta OLED ekran konusunda Samsung ve LG, HTC bile Apple’dan daha önce modeller çıkarabilmeyi başarmıştı.

Peki piyasada olan son amiral gemisi OLED ve uçtan uça ekranlı modeller arasında ne gibi farklar var. iPhone X’in rakipleri ile arasındaki farklara aşağıdaki tablodan bir göz atın.

iPhone X, Galaxy S8, LG V30, HTC U11 Karşılaştırması, Güzel Ekranlar ve Daha Fazlası

Apple iPhone X Galaxy S8 LG V30 HTC U11 Pricing $999, $1149 (off contract) $725 (off contract) Not available $649, $729 (off contract) Known dimensions 143.6 x 70.9 x 7.7mm (5.65 x 2.79 x 0.30 inches) 148.9 x 68.1 x 8.0mm (5.86 x 2.68 x 0.31 inches) 151.7 x 75.4 x 7.39 mm (5.97 x 2.97 x 0.29 inches) 153.9 x 75.9 x 7.9mm (6.06 x 2.89 x 0.31 inches) Weight 174g (6.14 ounces) 155g (5.47 ounces) 158g (5.57 ounces) 169g (5.96 ounces) Screen size 5.8 inches (147.32mm) 5.8 inches (147.32mm) 6.0 inches 5.5 inches (139.7mm) Screen resolution 2,436 x 1,125 (458ppi) 2,960 x 1,440 (570ppi) 2,880 x 1,440 (537ppi) 2,560 x 1,440 (534ppi) Screen type Super Retina OLED Quad HD+ AMOLED Quad HD+ FullVision P-OLED Quad HD Super LCD 5 Battery Up to 21 hours talk time, 12 hours internet 3,000mAh 3,300mAh 3,000mAh Internal storage 64 / 256 GB 64GB 64GB 64 / 128GB External storage None microSD microSD microSD Rear camera Dual cameras:

Wide-angle, 12MP, f/1.8

Telephoto, 12MP, f/2.4 12MP, f/1.7 Dual cameras: 16MP, f/1.6

13MP, f/1.9 12MP, f/1.7, 1.4μm pixel size Front-facing camera 7MP TrueDepth, f/2.2 8MP 5MP, f/2.2 16MP, f/2.0 Video capture 4K at 60fps 4K 4K 4K NFC Yes Yes Yes Yes Bluetooth v5.0 v5.0 v5.0 v4.2 SoC Apple A11 Bionic Qualcomm Snapdragon 835 Qualcomm Snapdragon 835 Qualcomm Snapdragon 835 CPU Not available 2.3GHz octa-core 2.45GHz octa-core 2.45GHz octa-core GPU Not available Adreno 540 Adreno 540 Adreno 540 RAM Not available 4GB 4GB 4/6GB WiFi Dual band, 802.11ac Dual band, 802.11ac Dual band, 802.11ac Dual band, 802.11ac Operating system iOS 11 Android 7.0 Android 7.1 Android 7.1 Notable features Face ID, new gyroscope and accelerometer, IP67 certified, wireless charging Iris scanning, fingerprint sensor, IP68 certified, wireless charging Fingerprint sensor, IP68 certified, wireless charging Fingerprint sensor, IP67 certified

iPhone X, Galaxy S8, LG V30, HTC U11 Karşılaştırması Engadget