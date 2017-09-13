iPhone X, Galaxy S8, LG V30, HTC U11 Karşılaştırması
iPhone X ve Rakiplerinin Karşılaştırması, Tek OLED Ekranlı akıllı telefon iPhone X değil!
iPhone X, Galaxy S8, LG V30, HTC U11 Karşılaştırması, Güzel Ekranlar ve Daha Fazlası…
Apple’ın yeni amiral gemisinde ön kamera harika görünüyor ancak tek uçtan uca ekranlı akıllı telefon iPhone X değil. Apple ilk iPhone’u piyasaya sunduğundan beri 10 yıl geçti ve dün akşamki etkinliğe gerçekten damgasını vuran iPHONE X oldu.
Özellikle 2007 yılından sonra Samsung, LG ve HTC Apple’ın iPhone’u ile ciddi şekilde piyasada rekabet edebilir duruma geldi. Yada daha rekabetçi cihazlar ortaya çıkardığı söylenebilir. Hatta OLED ekran konusunda Samsung ve LG, HTC bile Apple’dan daha önce modeller çıkarabilmeyi başarmıştı.
Peki piyasada olan son amiral gemisi OLED ve uçtan uça ekranlı modeller arasında ne gibi farklar var. iPhone X’in rakipleri ile arasındaki farklara aşağıdaki tablodan bir göz atın.
iPhone X, Galaxy S8, LG V30, HTC U11 Karşılaştırması, Güzel Ekranlar ve Daha Fazlası
|Apple iPhone X
|Galaxy S8
|LG V30
|HTC U11
|Pricing
|$999, $1149 (off contract)
|$725 (off contract)
|Not available
|$649, $729 (off contract)
|Known dimensions
|143.6 x 70.9 x 7.7mm (5.65 x 2.79 x 0.30 inches)
|148.9 x 68.1 x 8.0mm (5.86 x 2.68 x 0.31 inches)
|151.7 x 75.4 x 7.39 mm (5.97 x 2.97 x 0.29 inches)
|153.9 x 75.9 x 7.9mm (6.06 x 2.89 x 0.31 inches)
|Weight
|174g (6.14 ounces)
|155g (5.47 ounces)
|158g (5.57 ounces)
|169g (5.96 ounces)
|Screen size
|5.8 inches (147.32mm)
|5.8 inches (147.32mm)
|6.0 inches
|5.5 inches (139.7mm)
|Screen resolution
|2,436 x 1,125 (458ppi)
|2,960 x 1,440 (570ppi)
|2,880 x 1,440 (537ppi)
|2,560 x 1,440 (534ppi)
|Screen type
|Super Retina OLED
|Quad HD+ AMOLED
|Quad HD+ FullVision P-OLED
|Quad HD Super LCD 5
|Battery
|Up to 21 hours talk time, 12 hours internet
|3,000mAh
|3,300mAh
|3,000mAh
|Internal storage
|64 / 256 GB
|64GB
|64GB
|64 / 128GB
|External storage
|None
|microSD
|microSD
|microSD
|Rear camera
|Dual cameras:
Wide-angle, 12MP, f/1.8
Telephoto, 12MP, f/2.4
|12MP, f/1.7
|Dual cameras: 16MP, f/1.6
13MP, f/1.9
|12MP, f/1.7, 1.4μm pixel size
|Front-facing camera
|7MP TrueDepth, f/2.2
|8MP
|5MP, f/2.2
|16MP, f/2.0
|Video capture
|4K at 60fps
|4K
|4K
|4K
|NFC
|Yes
|Yes
|Yes
|Yes
|Bluetooth
|v5.0
|v5.0
|v5.0
|v4.2
|SoC
|Apple A11 Bionic
|Qualcomm Snapdragon 835
|Qualcomm Snapdragon 835
|Qualcomm Snapdragon 835
|CPU
|Not available
|2.3GHz octa-core
|2.45GHz octa-core
|2.45GHz octa-core
|GPU
|Not available
|Adreno 540
|Adreno 540
|Adreno 540
|RAM
|Not available
|4GB
|4GB
|4/6GB
|WiFi
|Dual band, 802.11ac
|Dual band, 802.11ac
|Dual band, 802.11ac
|Dual band, 802.11ac
|Operating system
|iOS 11
|Android 7.0
|Android 7.1
|Android 7.1
|Notable features
|Face ID, new gyroscope and accelerometer, IP67 certified, wireless charging
|Iris scanning, fingerprint sensor, IP68 certified, wireless charging
|Fingerprint sensor, IP68 certified, wireless charging
|Fingerprint sensor, IP67 certified
iPhone X, Galaxy S8, LG V30, HTC U11 Karşılaştırması Engadget
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