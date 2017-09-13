iPhone X: 10 Yıl Sonra Apple Kural Kitabını Yeniden Yazdı
iPhone X Hakkında Tüm Detaylar, Yeni Amiral Gemisinin Özellikleri!
iPhone X: 10 Yıl Sonra Apple Kural Kitabını Yeniden Yazdı. Bekleyin, Home Düğmesi Nereye Gitti?
Apple etkinliği sonrası herkes oyunun kuralının değiştiğinin farkındaydı. Bu güne kadar bir çok teknoloji devi olarak nitelendirilen akıllı telefon üreticisi; OLED ekranlı büyük akıllı telefon üretmeyi zaten başarmıştı. Ancak onu farklı kılan tüm bunların yanında FACE ID teknoloji ile HOME düğmesinin ortadan kaldırılması ve herşeyin parmaklarınızın ucunda ve daha da geniş bir çalışma alanında gerçekleştirilebiliyor olması gibi görünüyor.
Tim Cook, titizlikle hazırlanmış bu özel makinenin akıllı telefonun geleceğini temsil ettiğini söylediğinde oldukça kararlıydı ve haklı da görünüyor.
Gelin Oyunun Kurallarını Değiştiren iPhone X’e Yakından Bakalım. Hangi Özellikler var.
Apple iPhone X Hakkında Ne diyor?
iPhone X
Ön yüzünün tamamı ekrandan oluşan bir telefona imza atmak daha en başından beri vizyonumuz oldu.
Bu iPhone öylesine etkileyici bir deneyim sunmalıydı ki onu kullanmaya başladığınız an elinizde bir telefon tuttuğunuzu unutmalıydınız. Ve öyle akıllı olmalıydı ki dokunuşlarınıza, sesinize ve hatta bakışınıza bile tepki verebilmeliydi. iPhone X ile şimdi bu vizyon gerçeğe dönüştü. Gelecekle tanışmaya hazır olun.
Tasarım ve Ekran
Super Retina Ekran
iPhone X ile, aygıt ve ekran arasındaki sınır ortadan kalkıyor. Yepyeni 5.8 inç Super Retina ekran, eliniz için ideal bir boyuta sahip ve göz kamaştırıyor.
İnovatif Teknoloji
Ekran, yeni tekniklerden ve teknolojilerden yararlanarak tasarımın kıvrımlarına büyük bir hassasiyetle eşlik ediyor. Ve zarif bir şekilde yuvarlatılmış köşelere kadar uzanıyor.
iPhone X İçin Tasarlanmış OLED Ekran
iPhone standartlarına ulaşmayı ilk kez başaran OLED teknolojisine sahip bu ekran, gerçeğe en yakın olağanüstü renkler, gerçek siyahlar, yüksek parlaklık ve 1.000.000:1 kontrast oranı sunuyor.
TrueDepth Kamera
Minik bir alan; Face ID özelliğine imkan veren kameralar ve sensörler gibi şimdiye kadar tasarladığımız en gelişmiş teknolojilere ev sahipliği yapıyor.
Tümüyle Yeni Tasarım
Bir akıllı telefonun hem önünde hem de arkasında şimdiye kadar kullanılan en dayanıklı cam. Apple tasarımı çok özel bir paslanmaz çelik. Kablosuz şarj.
Suya ve toza dayanıklı tasarım
Doğal ve Tanıdık Hareketler
Alışık olduğunuz hareketlerle aygıtınızda gezinmek son derece doğal ve kolay. Herhangi bir ekrandan Ana Ekran’a dönmek için şimdi düğmeye basmak yerine tek bir kaydırma hareketi yeterli.
Face ID Yüz tanımada sınır tanımayan teknoloji.
Güvenli Kimlik Doğrulama
Yüzünüz, şimdi parolanız. Face ID, telefonunuzun kilidini açmanın ve kimliğinizi doğrulamanın yeni ve güvenli bir yolu.
Yüz Haritalama
Face ID, gücünü TrueDepth kameradan alıyor ve kurulumu oldukça kolay. Yüzünüze yansıttığı 30.000’in üzerinde görünmez noktayı analiz ederek en ince detaylarıyla bir derinlik haritası oluşturuyor.
TrueDepth Kamera Ön kamera. Öncü teknoloji.
Portre Modu Selfie’ler
Keskin ön planlar ve profesyonelce flulaştırılmış arka planlardan oluşan muhteşem selfie’ler çekin.
Portre Işığı
Portre modundaki yeni Portre Işığı özelliğiyle stüdyo kalitesinde göz alıcı ışık efektleri yaratın.
Animoji
TrueDepth kamera, birbirinden farklı 50’den fazla kas hareketini analiz ederek yüz ifadelerinizi 12 farklı Animoji karakterine dönüştürüyor. İçinizdeki pandayı, tavşanı veya
robotu ortaya çıkarın.
12 MP Çift Kamera Fotoğraf sanatı. Herkes için.
Gelişmiş Kameralar
Daha büyük ve daha hızlı 12 MP sensör. Yeni bir renk filtresi. Daha derin pikseller. Ve optik görüntü stabilizasyonu (OIS) özelliğine sahip yeni telefoto kamera.
Portre Işığı
Derinlik algılayan kameralar ve en ince detaylarıyla çıkarılan yüz haritaları, stüdyo kalitesinde çarpıcı ışık efektlerine olanak veriyor.
Çift OIS
Arka kameraların her ikisi de optik görüntü stabilizasyonu özelliğine
ve hızlı lenslere sahip. Böylece loş ışıkta bile olağanüstü fotoğraflar ve videolar çekebiliyorsunuz.
Optik Yakınlaştırma
iPhone X’daki geniş açılı kamera ve telefoto kamera hem optik yakınlaştırma özelliğine hem de fotoğrafları 10 kata, videoları ise 6 kata kadar dijital yakınlaştırma özelliğine sahip.
A11 Bionic Süper zeka.
Nöral Sistem
Karşınızda A11 Bionic. Bugüne kadar akıllı telefonlarda kullanılan en güçlü ve en akıllı çip. Saniyede 600 milyara kadar işlem yapabilen nöral sisteme sahip.
Daha Hızlı CPU
Yepyeni CPU’daki dört adet yüksek verimli çekirdek, A10 Fusion’a göre yüzde 70’e kadar daha hızlı. Ve iki adet yüksek performanslı çekirdek de yüzde 25’e kadar daha hızlı.
Adaptif Yüz Tanıma
Yapay öğrenme teknolojisi sayesinde Face ID, görünümünüzde zamanla gerçekleşen fiziksel değişikliklere adapte olabiliyor.
Güç Verimliliği
İkinci nesil performans kontrol birimi ve özel pil tasarımı, iki şarj işlemi arasında iPhone 7’ye kıyasla iki saate kadar daha fazla pil ömrü sağlıyor.
Apple Tasarımı GPU
Apple tasarımı yeni üç çekirdekli GPU, A10 Fusion’a göre yüzde 30’a kadar daha hızlı.
Artırılmış Gerçeklik – AR
A11 Bionic çip, oyunlarda ve uygulamalarda gözlerinize inanamayacağınız gerçeklikte deneyimlere olanak veriyor.
Kablosuz Şarj – Kablosuz bir dünya için kablosuz şarj.
Kablosuz Şarj
Herhangi bir şarj kablosu gerektirmeyen iPhone X, kablosuz bir gelecek için tasarlandı.
Kablosuz Bir Dünya
iPhone X’unuzu dünya çapındaki birçok otel, kafe ve havaalanında bulabileceğiniz kablosuz şarj istasyonlarında ve matlarında şarj edebilirsiniz.
AirPower 2018’de Sizinle Karşınızda AirPower.
iPhone, Apple Watch ve AirPods’unuzu
kablosuz şarj etmek için matın üzerinde herhangi bir yere bırakmanız yeterli.
iOS 11 : Çığır açıcı bir iPhone için çığır açıcı bir iOS.
iPhone X İçin Tasarlandı
Ön yüzünün tamamı ekrandan oluşan bir telefon için baştan aşağı yeni yetenekler ve hareketlerle tasarlanmış bir işletim sistemi.
iOS 11’deki Yenilikler
- Mesajlar’da Animoji gönderin,
- Denetim Merkezi’ni kişiselleştirin
- ve Siri’yi kişisel DJ’iniz yapın
Artırılmış Gerçeklik
Dünyanın en gelişmiş artırılmış gerçeklik platformundaki inanılmaz AR oyunlarını ve uygulamalarını deneyimleyin.
Elbette iPhone X’e Uygun Aksesuarlar.
iPhone X Teknik Özellikleri
Renk
- Uzay Grisi
- Gümüş
Kapasite
- 64 GB
- 156 GB
Boyut ve Ağırlık
- Yükseklik: 143,6 mm (5.65 inç)
- Genişlik: 70,9 mm (2.79 inç)
- Derinlik: 7,7 mm (0.30 inç)
- Ağırlık: 174 gram (6.14 ons)
Ekran
- Super Retina HD ekran
- 5.8 inç (diyagonal) OLED Multi‑Touch tam ekran
- HDR ekran
- 458 ppi yoğunlukta 2436 x 1125 piksel çözünürlük
- 1.000.000:1 kontrast oranı (tipik)
- True Tone ekran
- Geniş renk yelpazesine sahip ekran (P3)
- 3D Touch
- 625 cd/m2 maksimum parlaklık (tipik)
- Parmak izine dayanıklı, yağ tutmayan kaplama
- Birden fazla dil ve karakteri aynı anda görüntüleme desteği
- iPhone X’un ekranı yuvarlatılmış köşelere sahiptir. Telefonun kıvrımlı zarif tasarımını takip eden bu köşeler, standart bir dikdörtgenin sınırları içinde yer alır. Standart bir dikdörtgen olarak ölçüldüğünde, ekran diyagonal olarak 5.85 inç’tir (görüntülenebilen gerçek alan daha azdır).
Suya, Sıçramalara ve Toza Dayanıklılık
- 60529 sayılı IEC standardı kapsamında IP67 derecesi
Çip
- 64 bit mimariye sahip A11 Bionic çip
Nöral sistem
Tümleşik M11 yardımcı hareket işlemcisi
Kamera
- 12 MP geniş açılı kamera ve 12 MP telefoto kamera
- Geniş açı: ƒ/1.8 diyafram
- Telefoto: ƒ/2.4 diyafram
- Optik yakınlaştırma; 10 kata kadar dijital yakınlaştırma
- Portre modu
- Portre Işığı (beta)
- Çift optik görüntü stabilizasyonu
- Altı bileşenli lens
- Yavaş Senkron özelliğine sahip Dört LED’li True Tone Flash
- Panorama (63 MP’e kadar)
- Safir kristal mercek kapağı
- Arka aydınlatma sensörü
- Karma kızılötesi filtresi
- Focus Pixels özelliğine sahip otomatik netleme
- Focus Pixels özelliğine sahip dokunarak netleme
- Stabilizasyon özelliğine sahip Live Photos
- Fotoğraflar ve Live Photos için geniş renk yelpazesiyle çekim
- İyileştirilmiş yerel ton eşleme
- Vücut ve yüz algılama
- Pozlama denetimi
- Pürüz azaltma
- Fotoğraflar için otomatik HDR
- Otomatik görüntü stabilizasyonu
- Seri çekim modu
- Zamanlayıcı modu
- Fotoğraflara konum bilgisi ekleme
- Çekilebilen görüntü biçimleri: HEIF ve JPEG
Video Kaydı
- Saniyede 24, 30 veya 60 kare 4K video kaydı
- Saniyede 30 veya 60 kare 1080p HD video kaydı
- Saniyede 30 kare 720p HD video kaydı
- Videolar için optik görüntü stabilizasyonu
- Optik yakınlaştırma; 6 kat dijital yakınlaştırma
- Dört LED’li True Tone Flash
- Saniyede 120 veya 240 kare 1080p ağır çekim video desteği
- Stabilizasyon özelliğine sahip hızlı çekim video kaydı
- Sinematik video stabilizasyonu (1080p ve 720p)
- Kesintisiz otomatik netleme özelliğine sahip video kaydı
- Vücut ve yüz algılama
- Pürüz azaltma
- 4K video kaydederken 8 MP fotoğraflar çekme
- Videoları oynatırken yakınlaştırma
- Videolara konum bilgisi ekleme
- Kaydedilebilen video biçimleri: HEVC ve H.264
TrueDepth Kamera
- 7 MP kamera
- Portre modu
- Portre Işığı (beta)
- Animoji
- 1080p HD video kaydı
- Retina Flash
- ƒ/2.2 diyafram
- Fotoğraflar ve Live Photos için geniş renk yelpazesiyle çekim
- Otomatik HDR
- Arka aydınlatma sensörü
- Vücut ve yüz algılama
- Otomatik görüntü stabilizasyonu
- Seri çekim modu
- Pozlama denetimi
- Zamanlayıcı modu
FACE ID
- TrueDepth kamera aracılığıyla yüz tanıma
Cellular ve Wireless
Model A1865
- FDD‑LTE (Bant 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29,
30, 66)
- TD‑LTE (Bant 34, 38, 39, 40, 41)
- TD-SCDMA 1900 (F), 2000 (A)
- CDMA EV-DO Rev. A (800, 1900, 2100 MHz)
- UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz)
- GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
Model A1901
- FDD‑LTE (Bant 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29,
30, 66)
- TD‑LTE (Bant 34, 38, 39, 40, 41)
- UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz)
- GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
Tüm modeller
- MIMO özellikli 802.11ac Wi‑Fi
- Bluetooth 5.0 wireless teknolojisi
- NFC (okuyucu modu özellikli)
Konum
- Destekli GPS, GLONASS, Galileo ve QZSS
- Dijital pusula
- Wi‑Fi
- Cellular
- iBeacon ile mikro konum belirleme
Görüntülü Arama
- Wi‑Fi veya hücresel ağ üzerinden FaceTime görüntülü arama
Sesli Arama
- FaceTime sesli arama
- Voice over LTE (VoLTE)5
- Wi‑Fi üzerinden arama5
Ses Çalma
- Desteklenen ses biçimleri: AAC‑LC, HE‑AAC, HE‑AAC v2, Korumalı AAC, MP3, Lineer PCM, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC‑3), Dolby Digital Plus (E‑AC‑3) ve Audible (2, 3 ve 4 biçimleri, Audible Enhanced Audio, AAX ve AAX+)
Kullanıcı tarafından yapılandırılabilen maksimum ses seviyesi
Video Oynatma
- Desteklenen video biçimleri: HEVC, H.264, MPEG‑4 Part 2 ve Motion JPEG
Dolby Vision ve HDR10 içerikler için Yüksek Dinamik Aralık (HDR) desteği
Apple TV’ye (2. nesil veya daha yeni bir model) AirPlay Yansıtma, fotoğraf ve video çıkışı6
Video yansıtma ve video çıkışı desteği: Lightning Dijital AV Adaptörü ve Lightning – VGA Adaptörü ile 1080p’ye kadar (adaptörler ayrı satılır)
Siri
- Mesaj göndermek, anımsatıcı ayarlamak ve çok daha fazlası için sesinizi kullanın
“Hey Siri” özelliğiyle sadece sesinizi kullanarak etkinleştirin
Siz şarkıyı dinleyin; Siri hangi şarkı olduğunu söylesin
Harika Düğmeler ve Konnektörler
Güç ve Pil
- iPhone 7’ye göre 2 saate kadar daha uzun pil ömrü
- Kablosuz bağlantı üzerinden konuşma süresi:21 saate kadar
- İnternet kullanımı:12 saate kadar
- Kablosuz bağlantı üzerinden video oynatma:13 saate kadar
- Kablosuz bağlantı üzerinden ses çalma: 60 saate kadar
Hızlı şarj özelliği:
- 30 dakikada %50’ye kadar şarj etme9
- Şarj edilebilir yerleşik lityum iyon pil
- Kablosuz şarj (Qi uyumlu şarj aygıtlarıyla çalışır10)
- Güç adaptörüyle veya USB üzerinden bilgisayara bağlayarak şarj etme
- Hızlı şarj özelliği
Sensörler
- Face ID
- Barometre
- Üç eksenli jiroskop
- İvmeölçer
- Yakınlık sensörü
- Ortam ışığı sensörü
İşletim Sistemi
- iOS 11
Yepyeni bir tasarıma ve yepyeni özelliklere sahip iOS 11, dünyanın
en gelişmiş mobil işletim sistemi. Ve her zamankinden daha akıllı
ve ilgi çekici özellikleriyle iPhone’unuzun gücüne güç katıyor.
Erişilebilirlik
- Erişilebilirlik özellikleri, herhangi bir engeli olan kişilerin iPhone X’larından en verimli şekilde yararlanabilmelerine yardımcı olur. Görsel, işitsel, fiziksel ve motor becerilerin yanı sıra okuma‑yazma becerilerini destekleyen yerleşik özellikler sayesinde, dünyanın en kişisel
aygıtının keyfini sonuna kadar çıkarabilirsiniz
- VoiceOver
- Büyütme
- Büyüteç
- Siri ve Dikte
- Siri’ye Yazma
- Anahtarla Denetim
- Gizli Alt Yazılar
- AssistiveTouch
- Ekranı Seslendir
Yerleşik Uygulamalar
- Kamera
- Fotoğraflar
- Sağlık
- Mesajlar
- Telefon
- FaceTime
- Müzik
- Wallet
- Safari
- Harita
- Siri
- Takvim
- iTunes Store
- App Store
- Notlar
- Kişiler
- iBooks
- Ev
- Hava Durumu
- Anımsatıcılar
- Saat
- Videolar
- Borsa
- Hesap Makinesi
- Sesli Notlar
- Pusula
- Podcast’ler
- Watch
- İpuçları
- iCloud Drive
- iPhone’umu Bul
- Arkadaşlarımı Bul
- Ayarlar
- Dosyalar
Ücretsiz Apple Uygulamaları
- iMovie
- Pages
- Keynote
- Numbers
- iTunes U
- GarageBand
- Apple Store
- Apple TV Remote
- iTunes Remote
- Müzik Notları
- Clips
Kulaklık
- Lightning Konnektörlü EarPods
SIM Kart
- Nano SIM
iPhone X mevcut mikro SIM kartlarla uyumlu değildir.
İşitme Cihazı Derecelendirmesi
- iPhone X (Model A1865, A1901): M3, T4
Mail Eki Desteği
- Görüntülenebilir belge türleri
.jpg, .tiff, .gif (görseller); .doc ve .docx (Microsoft Word); .htm ve .html (web sayfaları); .key (Keynote); .numbers (Numbers); .pages (Pages); .pdf (Preview ve Adobe Acrobat); .ppt ve .pptx (Microsoft PowerPoint); .txt (metin); .rtf (zengin metin biçimi); .vcf (iletişim bilgileri); .xls ve .xlsx (Microsoft Excel); .zip, .ics
Sistem Gereksinimleri
- Apple ID (bazı özellikler için gereklidir)
İnternet erişimi12
Mac veya PC’de iTunes ile eşzamanlama için gerekenler:
Mac: OS X 10.9.5 veya daha yeni sürümü
PC: Windows 7 veya daha yeni sürümü
iTunes 12.7 veya daha yeni sürümü (www.itunes.com/tr/download adresinden ücretsiz indirilebilir)
Çevresel Gereksinimler
- Çalışma ortamı sıcaklığı: 0° ila 35°C (32° ila 95°F)
- Saklama sıcaklığı: -20° ila 45°C (-4° ila 113° F)
- Bağıl nem: %5 ila %95 yoğuşmasız
- Çalışma yüksekliği: 3.000 metreye (10.000 feet) kadar test edilmiştir
iPhone X Kutu İçeriği
- iOS 11 yüklü iPhone
- Lightning Konnektörlü EarPods
- Lightning – 3,5 mm Kulaklık Jakı Adaptörü
- Lightning – USB Kablosu
- USB Güç Adaptörü
- Belgeler
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