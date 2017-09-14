Sürpriz: iPhone X Hızlı Şarjı Kullanmak için Ekstra 75$ Ödemek Zorundayız

iPhone X Hızlı Şarj Desteği için Ekstra Para Ödemeye Hazır mısınız?

Sürpriz: iPhone X Hızlı Şarj Desteği için Ekstra Para Ödeyeceğimiz aklımıza gelmezdi. Hele fiyatı 1000 dolar olarak lanse edilen için. Bence de haksızlık ama gerçek öyle gibi görünüyor. iPhone X Hızlı Şarjı Kullanmak için Ekstra 75$ ödemek zorundayız. Teknik Özelliklerde yer alan bilgilere göre bu özelliği kullanabilmek için 2 adaptör satın almak gerekecek.

Apple beklentileri karşılayacak şekilde etkinlikte tanıttığı son modelleri iPhone X ve iPhone 8, iPhone 8 Plus için kablosuz şarj desteği ekledi. Açılış konuşmasında da bu özellikten bahsedildi ve hiç şüphe yok ki faydalı bir özellik.

Ancak Apple’ın bahsetmediği en önemli şey ise Hızlı Şarjı Kullanmak için bir adaptör aksesuarı satın almak zorunda kalacağımız oldu.

Sürpriz: iPhone X Hızlı Şarjı Kullanmak için Ekstra 75$ Ödemek Zorundayız. 45$ + 25 $ Nasıl mı?

9to5Mac, Apple’ın yeni iPhone’ları için hazırladığı resmi sayfadaki teknik özellikler bölümündeki ayrıntılarda yer alan bilgiler böyle söylüyor;

Güç adaptörüyle veya USB üzerinden bilgisayara bağlayarak şarj etme

Maalesef Apple’ın USB-C güç adaptörlerinden birine (49$) ve USB-C Lightning Cable (25$) ihtiyaç duyacağız.

29W USB-C Power Adapter

Böyle bir temel özellik ve 1000 dolarlık bir telefon için 75 dolar daha ödemek biraz haksız görünüyor.

Bu kablolar kutu içerisinde gelir mi? bilemiyoruz. Ancak iPhone X kutu içeriğinde görünmüyor.

iPhone X Kutu İçeriği

iOS 11 yüklü iPhone

Lightning Konnektörlü EarPods

Lightning – 3,5 mm Kulaklık Jakı Adaptörü

Lightning – USB Kablosu

USB Güç Adaptörü

Belgeler

Apple’ın MacBook ve MacBook Pro’larında hem USB-C özellikleri var, bu nedenle yeni iPhone’lar normal bir eski USB-A kablosuyla birlikte geliyor. Şanslıysak Apple ön siparişler başladığında bu kabloları bir indirim ile birlikte sunabilir.

Efsane tanıtımdan sonra bu küçük pürüz, iPhone severlerin biraz canını sıkabilir, ancak her ne sebeple olur sa olsun iPhone X’ten vazgeçilebileceğini de sanmıyorum.

Bekleyelim Görelim!

9to5Mac

Sürpriz: iPhone X Hızlı Şarjı Kullanmak için Ekstra 75$ Ödemek Zorundayız. Maalesef Apple’ın USB-C güç adaptörlerinden birine (49$) ve USB-C Lightning Cable (25$) ihtiyaç duyacağız.