iPhone X Nasıl Sökülür? Tüm Parçalarıyla iPhone X’in içine Bir Göz Atın

iPhone X’in içini de merak Ediyor musunuz?

iPhone X Nasıl Sökülür? Çok Merak Edilen iPhone X’in içine Bir Göz Atın..

Çok Merak Edilen iPhone X’in içine Bir Göz Atın. TrueDepth Kamera Sistemi de dahil olmak üzere Apple’ın yeni amiral gemisini birde böyle bakın…

iFixit Apple’ın merakla beklenen yeni amiral gemisi iPhone X‘i parçalarına ayırdı. iPhone X içerisinde FaceID ve ANimoji gibi en yeni tanıma özelliklerini sağlayan TrueDepth Kamera Sistemi de dahil tüm parçalarını keşfettiler.

İlginç olan Apple OLED ekranın arkasındaki alanı daha iyi değerlendirmek için çift hücreli bir pil tasarımına güvenmeye karar vermiş. Toplamda 2,716 mAh gücü bulunan pil, iPhone 8 Plus‘ın 2,691mAh pilinden daha güçlü, iPhone 7 Plus‘ın 2.900 mAh’lik bataryasından ve rakibi Galaxy Note 8’in 3.300 mAh’lik bataryasından ise daha düşük güce sahip.

iPhone X Nasıl Sökülür?









