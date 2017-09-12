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iPhone X OLED için 16 Yeni iOS 11 DuvarKağıdı Geliyor

12 Eylül 2017 - 11:18 iPhone
iPhone X OLED için 16 Yeni iOS 11 DuvarKağıdı Geliyor

iPhone 8 yerini iPhone X’e Bırakıyor.

Apple yeni iPhone’a görünen o ki 10. yıla atıfta bulunarak iPhone X adını verdi. iOS 11 ile birlikte 16 yeni duvar kağıdı daha geliyor. Golden Master tarafından sızdırılan son bilgilerde 16 duvar kağıdı yer aldı.

Koleksiyon bir dizi grafik ve canlı arka planlara sahip 6 çiçek görüntüsü içeriyor. Bunlardan üçünün, standart LCD ekrana kıyasla daha koyu siyahlar üretebilecek yaklaşmakta olan muhtemel üst düzey yeni iPhone, iPhone X OLED ekranında sergilenmek için eklenmiş olduğuna inanılıyor.

9to5mac adresinden tüm duvar kağıtlarını görebilirsiniz.

iPhone X OLED için 16 Yeni iOS 11 Duvar Kağıdı

TNW

 

 

 

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