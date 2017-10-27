iPhone X Ön Siparişle Satış Başladı, iPhone X Ön Sipariş Nasıl Verilir?

Apple, Merakla beklenen iPhone X modeli için Ön Sipariş Almaya Başladı.

iPhone X Ön Siparişle Satış Başladı, iPhone X Ön Sipariş Nasıl Verilir?

Apple, Online mağazaları üzerinden ilk etap ülkeleri için ön talep toplamaya başladı. Merakla beklenen model satışa sunulmaya resmi olarak başlandı.

Apple talep fazlası beklediği iPhone X modeli için üretim sürecini kolaylaştıracak adımlar atmıştı.

iPhone X üretiminde önemli zorluklar yaşandığı ve başlangıçta piyasaya sınırlı sayıda ürün sürülebileceği konusu konuşulmaya devam ederken, Face ID’nin bir anlamda hassasiyet derecesini düşürerek üretim süreceni hızlandırmaya çalıştığı da söyleniyordu.

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Stok sıkıntısı çekileceği tahmin edilen iPhone X için ilk etap ülkelerinde ön siparişle satış başladı. Sınırlı sayıyla piyasaya sunulacak iPhone X için yarım saat içince günlük satış limitine ulaşıldı.

iPhone X Ön Siparişle Satış Başladı, iPhone X Ön Sipariş Nasıl Verilir?

iki farklı renk seçeneği ve 64 ile 256 GB kapasiteli iPhone X ön sipariş teslimatların 4 – 5 hafta içerisinde gerçekleşecek.

Son olarak iPhone X’un Andorra, Avustralya, Avusturya, Bahreyn, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Çin, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Grönland, Guernsey, Hong Kong, Macaristan, İzlanda, Hindistan, Man Adası, İtalya, Japonya, Jersey, Kuveyt, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Meksika, Monako, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Porto Riko, Katar, Romanya, Rusya, Suudi Arabistan, Singapur , Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Tayvan, UAE, İngiltere, ABD ve ABD Virgin Adaları‘nda 3 Kasım itibariyle satışa sunulacağını belirtelim.

iPhone X Ön Sipariş