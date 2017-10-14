iPhone X Türkiye Satış Fiyatı Belli Oldu, Ne Zaman Geliyor?

Apple’ın Merakla Beklenen yeni iPhone X modelinin Satış Fiyatı?

iPhone X Türkiye Satış Fiyatı Belli Oldu, Ne Zaman Geliyor?

OLED Ekranlı ve 3D Yüz Tanıma Sistemi ile dikkat çekecek yeni iPhone X Türkiye Satış Fiyatı Belli Oldu. Şirketin 10. yılına özel olarak tasarladığı iPhone X Türkiye Fiyatı Ne Kadar Oldu? iPhone X Türkiye’de ne zaman çıkacak? İşte Merak Edilen Soruların yanıtı…

iPHONE X TÜRKİYE FİYATI NE KADAR? İşte iPhone X Türkiye Satış Fiyatı ?

iPhone X; gümüş ve uzay grisi seçenekleriyle, artırılmış 64 GB ve 256 GB kapasiteli modeller şeklinde satışa sunulacak. İşte iPhone X Türkiye fiyatı;

iPhone X 64 GB – 6.099 TL

iPhone X 256 GB – 6.899 TL

iPHONE X NE ZAMAN ÇIKACAK?

iPhone X’un Türkiye’ye geliş tarihinin net olmamakla birlikte Kasım sonunda ön siparişe çıkıp aralık ortasına kadar satışa sunulması bekleniyor.

Hangi Ülkelerde Satışa Sunuluyor?

Andorra, Avustralya, Avusturya, Bahreyn, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Çin, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Grönland, Guernsey, Hong Kong, Macaristan, İzlanda, Hindistan, İrlanda, Man Adası, İtalya, Japonya, Jersey, Kuveyt, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Meksika, Monako, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Porto Riko, Katar, Romanya, Rusya, Suudi Arabistan, Singapur, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Tayvan, BAE, Birleşik Krallık, ABD ve ABD Virgin Adaları

iPhone X Ne Zaman Çıkacak?

Yukarıdaki ülkelerdeki müşteriler iPhone X’u 27 Ekim Cuma gününden itibaren sipariş edebilecek ve 3 Kasım Cuma gününden itibaren satışa sunulacak.

iPhone X Özellikleri Nelerdir?

iPhone X ve Diğer Rakiplerinin Karşılaştırması