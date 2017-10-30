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iPhone X Videosu Viral Olan Kızın Babası Apple’dan Kovuldu

30 Ekim 2017 - 10:22 iPhone
iPhone X Videosu Viral Olan Kızın Babası Apple’dan Kovuldu

iPhone X Videosu Viral Olunca, Babası işinden Oldu!

iPhone X Videosu Viral Olan Kızın Babası Apple’dan Kovuldu. Teknoloji çalışanlarının uyması gereken kuralların ne kadar keskin ve zorlayıcı olduğunu gözler önüne seren olay.

Özellikle Apple gibi büyük teknoloji şirketlerinde çalışıyorsanız, Gerçek anlamda gizlilik ve ticari sırlara daha fazla önem vermeniz gerekir. Piyasaya henüz resmi olarak çıkmamış olan ürünlerin detaylarını ortaya koyamazsınız.

iPhone X Videosu Viral Olan Kızın Babası Apple'dan Kovuldu

Teknoloji Çalışanı olmak zor iş!

Bir teknoloji şirketinde çalışıyorsanız ve bir ürünü duyurduysa bile çalışanlar tamamen serbest bırakılmadan önce bu ürün ile ilgili paylaşımlar yapamazlar. Ne yazık ki bir Apple çalışanı bunu zor yoldan öğreniyor.

iPhone Team üyelerinden bir mühendisin kızı Brooke elindeki iPhone X ile ilgili bazı detaylarında paylaşıldığı bir videoyu yayımladı. Yayınlanan bu video viral olunca babası Apple tarafından kovuldu.

Brooke söz konusu videoyu Apple’ın istediği gibi yayından kaldırmış olsa da klibin viral olmasına engel olamadı.

Brooke babasının Apple’ın kararını anladığını ve Apple’a kızmadığını söylüyor.

iPhone X Videosu Viral Olan Kızın Babası Apple’dan Kovuldu

Brooke Peterson (YouTube)

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