iPhone X’in Muhtemel Ekran Sorunları Destek Sayfasında Açıklandı

Apple OLED Ekran Teknolojisinin Sınırları ile ilk Defa Uğraşıyor

iPhone X’in Muhtemel Ekran Sorunları Destek Sayfasında Açıklandı

Apple, iPhone X Sahiplerine OLED Ekran Kullandıklarını Hatırlatıyor. iPhone X destek sayfası, Süper Retina OLED ekranının uzak açı görüntüleme, görüntü kalıcılığı konularını anlatıyor.

Apple’ın ilk çerçevesiz iPhone’u “X” olarak adlandırdığı ve daha fazla kontrast ve renk dolgunluğuna sahip olması ile bilinen OLED teknolojisini kullandığı modeli olarak tarihe geçti. Bu 1000 Dolarlık yeni iPhone X özellikle ekran yanığı olarak bilinen sorunlara da gebe olduğunu artık biliyoruz. Google’ın Pixel 2’sinden de hatırlatımız sorun “Ekran Yanması”‘na karşı teknoloji devi bir OLED Ekranın Nasıl Kullanılacağını açıkladığı destek sayfasını bugün güncelledi.

Bu teknik açıklamada da bilinen OLED’ler uzun süreli kullanımlarda; başka bir görüntüyü göstermekle birlikte ekranda uzun süre görüntülenen yüksek kontrastlı bir görüntünün kalıntılarının gösterilmesi gibi hafif görsel değişiklikler sergilediğini söylüyor. Ayrıca bakış açınıza göre OLED ekranda renk ve tonda hafif kaymalar fark edebilirsiniz.Bu OLED’in bir özelliği ve normal bir davranıştır deniliyor.

iPhone X’in Muhtemel Ekran Sorunları Destek Sayfasında Açıklandı

Görünen o ki OLED Ekranlar ve iPhone X’te muhtemel, Pixel 2’de yaşanan Ekran Sorunları ile karşı karşıya kalabilir. Apple Potansiyel şikayetleri önceden önleyecek adımlar atmaya çalışıyor. Yine de Google’ı dava eden bazı müşterilerin daha ilk haftasından ekran yanma sorunları ile karşı karşıya kaldığını da hatırlatmak gerekiyor.

Uyarılara rağmen, Apple müşterilerine pahalı ancak mükemmel bir ekrana sahip olduklarının garantisini veriyor. Super Retine Ekranı mühendislerinin OLED ekranı endüstride en iyisi olarak tasarladıklarından gen vuruyor. AppleInsider’ın da belirttiği gibi iPhone X’ler Samsung tarafından üretilen OLED ekranları kullanıyor.