iPhone’larda Kablosuz Şarj Yakında Geliyor, Apple Önemli Bir Adım Attı!

Apple, iPhone’larda kablosuz şarj konusunda büyük bir adım atıyor.

Apple, iPhone 8 için kablosuz şarj söylentisine ağırlık vererek Kablosuz Güç Konsorsiyumu / Qi’ye katıldı. Kablosuz şarj konusundaki ilk adım olarak Apple, Kablosuz Güç Konsorsiyumuna “Wireless Power Consortium” katıldı.

Gelecek nesil iPhone 8 / iPhone X kablosuz şarj özellikli gelebilir. Bu söylentiyi uzun zamandır teknoloji dünyası konuşuyor. Ancak bu konuda en önemli göstergelerden biri yada ilk adım olan Kablosuz Güç Konsorsiyumuna katılım, nihayet Apple tarafından gerçekleştirildi.

Bu büyük adım bundan sonraki Apple cihazlarında her an kablosuz şarj desteğini görebileceğimize işaret ediyor. Bu iPhone olabilir yada Apple’ın akıllı saatleri bile olabilir.

Apple, kablosuz şarj ile birçok cihazda gördüğünüz Qi standardını yöneten Kablosuz Güç Konsorsiyumuna sessizce katıldı.

Bir anlamda şirket bu beklentileri doğrulamış gibi oluyor.

Apple iPhone’larda Kablosuz Şarj konseptine daha sıkı bağlanıyor!

Bir yıldan fazla bir süredir, Apple’ın muhtemelen Energous ile ortak çalışmasıyla daha uzun süren, uzun menzilli şarjı keşfetmiş olabileceği de konuşulmuştu. Yeni sistemde iPhone’u bir kaç dakika şarj istasyonunun yakınında tutmak yetebileceğide konuşuldu.

Kablosuz Güç Konsorsiyumu katılım hareketi, Apple’ın uzak mesafeli elektrikten vazgeçtiği anlamına gelmiyor, ancak şirketin konvansiyonel endüktif şarjın yakın vadede daha pratik olduğuna inanmış olabileceğini gösteriyor.

iPhone Kablosuz Şarj özelleiğine kavuşacakmış gibi duruyor. Bu son hareket Apple’ın kablosuz şarj olma konseptine daha sıkı bağlandığını gösteriyor.