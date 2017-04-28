İşCep ile Bedava internet, Her Ay 300 Dakika internet Bedava Kampanyası…

İşCep’le her ay 300 dakika internet bedava! ​İşCeplilere Türk Telekom WiFi noktalarında da ücretsiz internet! İşCep’iniz varsa 5.000’den fazla Türk Telekom WiFi noktasında bedava internetinizle ister fotoğraf paylaşabilir, ister video izleyebilir, ister şarkı dinleyebilirsiniz.

İşCep kullanıcıları bilgisayar ya da mobil cihazlarının kablosuz ağlar listesinden Türk Telekom WiFi ağını seçtikten sonra gelen karşılama ekranında “İşCep Kullanıcısıyım” butonuna, TC Kimlik Numarası ve İş Bankasında kayıtlı cep telefonu numarası bilgilerini girip, SMS ile gelecek onay kodlarını yazarak ücretsiz internet hizmetinden yararlanmaya başlayacaktır.

Türk Telekom WiFi noktalarında yer alan İşCeplilere özel ücretsiz internet hizmeti aylık 300 dakika ile sınırlıdır.

İşCeplilere özel ücretsiz internet hizmetinden son 1 ay içinde İşCep’e en az bir kez giriş yapmış bireysel müşteriler faydalanabilecektir. Son 1 ay içinde İşCep kullanmış olan yabancı uyruklu bireysel müşterilerimiz TCKN alanına YKN girerek İşCeplilere özel ücretsiz internet hizmetinden yararlanabilecektir. Bir aylık süre 30 gün olarak dikkate alınacak olup, 30 günlük süre sisteme başarılı giriş yapıldığı günden itibaren işlemeye başlar.