İşCep Teknolojik Hediye Kampanyası, 10.Yılı Şerefine 10’larca Hediye

İşCep 10. yılını onlarca hediye ile kutluyor.

İşCep Teknolojik Hediye Kampanyası, 10.Yılı Şerefine 10’larca Hediye

İşCep Teknolojik Hediye Kampanyası, 10.Yılı Şerefine 10 adet DJI Mavic Pro 4K Drone; Samsung Galaxy S8 Plus, iPhone 7, iPad Pro ve PS4 Pro kazanma şansı

Türkiye İş Bankası’nın mobil bankacılık uygulaması olan ve hayata geçirdiği birçok yenilik ile; kullanıcılarının 7 gün 24 saat ihtiyaçlarını karşılayan İşCep 10. yılına özel hediyeler dağıtıyor.

İşCep Teknolojik Hediye Kampanyası

Düzenlenen kampanya ile 10 adet DJI Mavic Pro 4K Drone; 10 adet Samsung Galaxy S8 Plus, 10 adet iPhone 7; 10 adet iPad Pro ve 10 adet PlayStation 4 Pro oyun konsolu hediye edilecek. 1 Ekim – 15 Kasım 2017 tarihleri arasında devam edecek kampanya kapsamında, İşCep’e müşteri numarası veya TC Kimlik Numarası ve müşteri şifresi ile giriş yapan İş Bankası bireysel müşterileri 1 çekiliş hakkı kazanacak.

Talihliler 24 Kasım 2017 tarihinde noter huzurunda halka açık olarak yapılacak çekilişle belirlenecek ve aynı gün içinde www.isbank.com.tr ve İş Bankası sosyal medya hesaplarında, 29 Kasım 2017 tarihinde de Posta Gazetesi’nde ilan edilecek.

İşCep uygulaması, cep telefonunun tarayıcısına www.isbank.com.tr/indir yazılarak veya App Store, Google Play, Windows Store’dan ücretsiz yüklenebiliyor.

Detaylı bilgi isbank.com.tr, 0850 724 0 724 Telefon Şubesi ve tüm İş Bankası şubelerinde yer alıyor.