İspanya Facebook’a 1.2 Milyon Avro Para Cezası Kesti

Gizlilik Yasalarını ihlal eden Facebook’a Yüklü Para Cezası Geldi

İspanya Facebook’a 1.2 Milyon Avro Para Cezası Kesti.

Avrupa birliği ülkelerinden İspanya, gizlilik yasalarını ihlal ettiği için Facebook’a 1.2 milyon € para cezası verdi. İspanya’nın veri koruma gözlemcisi Facebook’a 1.2 milyon avro (yaklaşık 1.44 milyon dolar) para cezası verdi.Söz konusu ceza İspanyol kullanıcılarının kişisel verilerinin kendisine sorulmadan kullanıldığı 3 örnek olay sonrasında geldi.

Karar sosyal medya devinin yaşadığı hukuki sorunların en sonuncusu. Politico’nun Politika Muhabiri Mark Scott’a göre, Fransız, Alman ve Hollanda Hükümetleri, Facebook’un vatandaşlarına ait verileri nasıl sakladığını ve kullandığını araştırıyor.

İspanyol veri koruma birimi, Facebook’un gizlilik politikasının “genel ve belirsiz terimler” içerdiğini ve kullanıcılarının onayını almak için yeterince ileri gitmediğini söylüyor.

Facebook muhtemelen bu karara itiraz edecek. Belçika’da benzer br kararı daha önce temyiz etmişti. Burada İrlanda’daki servisin sadece İrlanda yasalarına tabi olduğu belirtilmişti ve savunmuştu.

İspanya Facebook’a 1.2 Milyon Avro Para Cezası Kesti.

Facebook yaptığı açıklamada DPA ile birlikte çalışmaya önem verdiklerini ancak söz konusu cezaya itiraz edeceklerini açıkladı. Kullanıcıların profilindeki bilgileri paylaşmak isteyip istemediklerini seçtiğini ancak Facebook olarak bu bilgileri reklamlar için kullanmadıklarını söyledi.

http://www.politico.eu/article/facebook-fined-e1-2-million-in-spain/on Politico