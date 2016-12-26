İstanbul Auto Show 2017’ye Kötü Haber, 16 Marka Katılmıyor!

16 otomobil markası İstanbul Auto Show 2017’e katılmıyor!

İstanbul Auto Show 2017 tehlikeye mi girdi?

16 otomotiv markası, Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından 21-30 Nisan tarihleri arasında;TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek organizasyona katılmama kararı aldı.

istanbul Auto Show 2017’e katılmayan markalar!

Volkswagen (VW), Audi, Porsche, Skoda, Seat, Bentley, Lamborghini ve Bugatti’nin Türkiye distribütörü Doğuş Otomotiv, Citroen, DS, Subaru, Infiniti, Kia, Mazda, Volvo ve Suzuki, İstanbul Auto Show 2017’ye iştirak etmeyecek.

istanbul Auto Show 2017, 21 – 30 Nisan 2017!

Bu markaların katılmaması ziyaretçi sayısını da negatif yönde etkileyeceğinden otomobil fuarcılığının geleceği tehlikeye mi giriyor sorusu gündeme geliyor.

Bilindiği üzere Volvo global bir karar alarak uluslararası otomobil fuarlarından çekildiğini açıklamıştı. Diğer markaların da bu kararı izlemesi halinde yakın gelecekte otomobil fuarlarının gerçekleşmemesi söz konusu.

Ürünlerin çıkış tarihlerinin fuar tarihlerine uymaması, satışların artık fuar yerine daha ziyade internet ve showroom’lara kayması yüzünden 16 otomotiv markası; Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından 21-30 Nisan tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek organizasyona katılmama kararı aldı.

Volkswagen (VW), Audi, Porsche, Skoda, Seat, Bentley, Lamborghini ve Bugatti’nin Türkiye distribütörü Doğuş Otomotiv, Citroen, DS, Subaru, Infiniti, Kia, Mazda, Volvo ve Suzuki, İstanbul Auto Show 2017’ye iştirak etmeyecek. yanı sıra fuar maliyetlerinin artması da bu kararın alınmasında etkili olmuş gibi gözüküyor.

Autoshow 2017

8.etap