İstanbul Autoshow 2017 Yarın Basın ve VIP Günüyle Başlıyor

İstanbul Autoshow 2017’e Hazır mısınız? Geleceğe Yakından Bakın!

İstanbul Autoshow 2017 Geleceğe Yakından Bakın temasıyla açılıyor. İstanbul Autoshow 2017 Yarın Basın ve VIP Günüyle Başlıyor.

İstanbul Autoshow 2017 “Geleceğe Yakından Bakın” teması ile 21-30 Nisan 2017 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açıyor. İstanbul Autoshow 2017’de, Türkiye’de faaliyet gösteren ve ODD bünyesinde yer alan otomotiv markalarının yanı sıra, teknoloji, inovasyon, bilişim, aksesuar ve yan sanayi firmaları, Sivil Toplum Örgütleri ve basın kuruluşları yer alıyor.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından 21-30 Nisan 2017 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan İstanbul Autoshow 2017 “Geleceğe Yakından Bakın” sloganıyla, 20 Nisan 2017’de “Basın ve VIP Günü” ile kapılarını açıyor. Bugünün ve geleceğin teknolojilerinin sergileneceği İstanbul Autoshow 2017’de, Türkiye’de faaliyet gösteren ve ODD bünyesinde yer alan otomotiv markalarının yanı sıra, teknoloji, inovasyon, bilişim, aksesuar ve yan sanayi firmaları, Sivil Toplum Örgütleri ve basın kuruluşları yerlerini alıyor.

21-30 Nisan 2017 tarihleri arasında Beylikdüzü’ndeki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan İstanbul Autoshow 2017’nin kapıları, hafta içi 12:00-21:00, hafta sonu ise 11:00-21:00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

Bugünün ve geleceğin otomotiv ve teknoloji trendleri İstanbul Autoshow 2017’de

İstanbul Autoshow 2017, katılımcılarını bugünün ve de yarının teknolojileriyle buluşmaya davet ediyor. “Geleceğe Yakından Bakın” temasının belirlendiği bu yılki fuarda, otomobil firmalarının yanı sıra, teknolojiye yatırım yapmış, bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin de önemli gösterileri olacak. “Entegre İletişim Çözümleri”, “Otonom Sürüş”, “Çevreci” ve “Akıllı Araçlar” gibi konularda yenilikler İstanbul Autoshow 2017’de sergilenecekken, ziyaretçiler yakın gelecekte hayatlarına dahil olacak bu konuları deneyimleme fırsatını da yakalayacaklar.

İstanbul Autoshow 2017’de otomobiller ve mobil cihazlar arasında akıllı çözümler sunan teknolojilerin büyük bir ilgi görmesi bekleniyor. Hayatımızın artık bir parçası olan akıllı telefonlar, tabletler ve mobil internet kullanımının, otomobiller ile entegrasyonundaki son gelişmeleri İstanbul Autoshow 2017’de izlenebilecek.

Dünya otomotiv gündeminin en popüler maddelerinden biri olan otonom sürüş, İstanbul Autoshow 2017’nin ana konularından biri oluyor. Kendi kendine gidebilen otomobiller, yakın gelecekte hayatlarımıza dahil olacak. Mevcut modellerde yarı-otonom sürüş teknolojileri sunuluyor ve bu araçların pek çoğu İstanbul Autoshow 2017’de sergilenecek. Aynı zamanda İstanbul Autoshow 2017’de çevreci özellikleriyle öne çıkan elektrikli ve hibrit otomobiller müşterilerin beğenisine sunulacak.

İstanbul Autoshow 2017 her yaştan misafirlerini ağırlamaya hazır

Ana sponsorluğunu Shell&Turcas, sigorta sponsorluğunu Generali Sigorta ve etkinlik sponsorluğunu RedBull.com’un üstlenmesiyle kapılarını açacak olan İstanbul Autoshow 2017, her yaştan misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. İstanbul Autoshow 2017’nin lisanslı ürünlerinin satıldığı “Autoshow Store”’dan, uzun yıllar kullanabileceğiniz ürünlerden satın alabilecek, arzu ederseniz sevdiklerinize hediye edebileceksiniz. İstanbul Autoshow 2017’de kurulan “Instawall” adındaki özel alandan sosyal medya paylaşımlarınızı gerçekleştirebileceksiniz. Çocuklar için hazırlanan “Etkinlik Alanı”nda minik misafirler eğlenceli ve keyifli anlar yaşarken ebeveynler de dinlenme şansı bulabilecekler.

İstanbul Autoshow 2017’de klasik otomobiller ile geçmişe yolculuk yapılacak

İstanbul Autoshow 2017’de, “Geleceğe Yakından Bakın” sloganına uygun olarak; ilerleyen dönemlerde hayatlarımıza dahil olacak teknolojiler sergilenecek, ancak geçmiş de unutulmayacak! Birbirinden değerli ve özel klasik otomobiller İstanbul Autoshow 2017 bünyesinde sevenleriyle buluşacak. Onlarca klasik otomobil, kendi dönemlerine ait özel bir şekilde sergilenerek geçmişte bir yolculuk yapılmasını sağlayacak.

Kadın ve öğrencilere haftaiçi ücretsiz, haftasonu özel giriş fiyatları

İstanbul Autoshow 2017’ye giriş ücretleri;

Haftaiçi 10 TL,

Haftasonu 20 TL

Kadınlar için Hafta içi girişler ücretsiz,

Kadınlar için Hafta Sonu ise 10 TL olacak.

Öğrenciler için Hafta içi girişler ücretsiz,

Öğrenciler için Hafta sonu ise 5 TL olacak.

İstanbul AutoShow 2017’e Nasıl Gidilir?

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nin kapalı ve açık olmak üzere toplam 6.100 araç kapasiteli otopark hizmeti İstanbul Autoshow 2017’de sunulacak. Fuara kendi araçlarıyla gelmek isteyenler; TEM otoyolu, Mahmutbey gişelerinden devam ederek, Bahçeşehir-Avcılar çıkışından ayrılarak Beylikdüzü istikametine devam edip TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’ne ulaşabilirler. Edirne yönünde gelecekler ise TEM-Hadımköy gişelerinden çıktıktan 7 km sonra yolun sağ tarafında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’ni görecekler.

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’ne fuar süresince ücretsiz servis araçları da olacak. Servisler, Atatürk Havalimanı’ndan 11:30 ve 13:00’da, Kadıköy İskele Önünden 10:00 ve 11:00’da hareket edecek. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde aynı noktalara servisler, Atatürk Hava Limanı’na 18:00 ve 20:00, Kadıköy İskele’ye ise 18:00 ve 19:00 saatlerinde kalkacak.

Fuara toplu taşıma kullanarak gelmek isteyenler, Söğütlüçeşme veya Zincirlikuyu’dan metrobüs hattını ya da Marmaray-TÜYAP (76K) veya Silivri-TÜYAP (300) hatlı otobüsleri kullanabilecekler.

“İstanbul Autoshow 2017-Geleceğe Yakından Bakın”a dair en güncel bilgiler ayrıca sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden de takip edilebilecek.

Facebook ( @istautoshow ),

), Twitter ( @ist_autoshow ),

), Instagram’dan ( istanbulautoshow17 ),

), Fuarın tüm detayları http://autoshowistanbul.com/ internet adresinden incelenebilir.

Fuarın yerleşim planı için; http://autoshowistanbul.com/yerlesim-plani adresi ziyaret edilebilir.

20 Nisan 2017, “Basın ve VIP Günü”nde düzenlenecek basın toplantısı planı için http://autoshowistanbul.com/basin-toplantisi-plani adresi incelenebilir.