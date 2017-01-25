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İstanbul AutoShow 2017 Geleceğe Yakından Bakın!

25 Ocak 2017 17:48 Otomobil
İstanbul AutoShow 2017 Geleceğe Yakından Bakın!

İstanbul Autoshow 2017 “Geleceğe Yakından Bakın” sloganı ile en yeni modellere ev sahipliği yapacak!

İstanbul Autoshow 2017-Geleceğe Yakından Bakın, 21-30 Nisan 2017 tarihleri arasında Beylikdüzü’ndeki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde otomobil tutkunlarına geleceğin teknolojileriyle buluşma fırsatı sunuyor.

İstanbul AutoShow 2017 

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan İstanbul Autoshow 2017 için geri sayım sürüyor. Bugünün ve geleceğin otomobil teknolojilerinin sergileneceği “İstanbul Autoshow 2017-Geleceğe Yakından Bakın”da, Türkiye’de faaliyet gösteren ve ODD bünyesinde yer alan otomotiv markalarının yanı sıra, teknoloji, inovasyon, bilişim, aksesuar ve yan sanayi firmaları, Sivil Toplum Örgütleri ve basın kuruluşları yerlerini alıyor.

 İstanbul AutoShow 2017

İstanbul AutoShow 2017 Ne Zaman Başlıyor?

21-30 Nisan 2017 tarihleri arasında Beylikdüzü’ndeki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan istanbul Auto show 2017’nin kapıları, hafta içi 12:00-21:00, hafta sonu ise 11:00-21:00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

 

“İstanbul Autoshow 2017-Geleceğe Yakından Bakın” sosyal medya hesapları ve internet sitesi adresi aşağıda verilmiştir;

Facebook (@istautoshow),

Twitter (@ist_autoshow),

Instagram’dan (istanbulautoshow17),

Internet sitesi www.autoshowistanbul.com

 

İstanbul Auto Show 2017 Hangi modeller Katılıyor!

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