işte 2017 Pasaport,Ehliyet ve Nüfus Cüzdanı Bedelleri
Maliye Bakanlığı, her yıl olduğu gibi 2017 yılı için değerli kağıt bedellerini açıkladı.
Maliye Bakanlığı, yeni yıldan itibaren pasaport, ehliyet (sürücü belgesi), nüfus cüzdanı, noter kağıdı, aile cüzdanından alınan ‘değerli kağıt’ bedellerini artırdı.
1 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olacak Pasaport, Ehliye ve Nüfus Cüzdanı bedelleri
Buna göre;Pasaport, ehliyet, nüfus cüzdanına yeni yıl zammı;
2017 Pasaport Bedelleri
- Pasaportlar için alınan değerli kağıt bedeli yüzde 7.4 zam geldi. 87.5 liradan 94 lira oldu.
- Sürücü belgesi, sürücü çalışma karnesi, motorlu araç tescil belgesi, iş makinesi tescil belgesi yüzde 7.83 artışla 117’şer liraya çıktı.
- Nüfus cüzdanlarından alınan değerli kağıt bedeli ise yüzde 12.5 oranında artarak 8 liradan 9 liraya; aile cüzdanları yüzde 7.5 artışla 80 liradan 86 liraya yükseldi.
- Noter kağıdı ve beyanname bedeli yüzde 8 artışla 8.8 liradan 9.5 liraya; protesto, vekaletname, re’sen senet bedeli yüzde 7,9 artışla 17.6 liradan 19 lira oldu.
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