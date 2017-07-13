İstenmeyen Aramalar Raporu 2017, Bankalar Yüzde 49’la Yine Birinci

Hepimizin Baş Belası İstenmeyen Aramalarda Türkiye Kaçıncı Sırada!

Türkiye istenmeyen aramalar raporu 2017 yayımlandı, Bankalar yine birinciliği kimseye bırakmıyor.

Cep Telefonlarına Gelen İstenmeyen Aramalarda Türkiye Beşinci sırada geliyor. Ortalama Her kullanıcı ise aylık 12 istenmeyen aramaya maruz kalıyor!

Trucaller’ın İstenmeyen Aramalar Raporu 2017 ‘deki şaşırtıcı rakamlar!

Türkiye’de İstenmeyen Aramaları En Çok Kim Yapıyor?

Truecaller’ın raporuna göre, Türkiye’deki her bir telefon kullanıcısına ayda 12’den fazla istenmeyen arama geliyor. Türkiye aylık 12,2 istenmeyen arama ortalaması ile 20 ülke arasında ilk beşte bulunuyor.



Truecaller, istenmeyen telefon aramalarına ilişkin 2017 yılı raporunu açıkladı.

2017 Yılında İstenmeyen Aramalarda En Çok Etkilenen 20 Ülke

Söz konusu rapora göre, Türkiye en çok istenmeyen arama sıralamasında 20 ülke arasında Meksika ve Peru ile birlikte beşinci sırada yer alıyor. Türkiye’deki bir kullanıcıya ayda gelen istenmeyen arama sayısı ortalama 12,2. Bu sayı sıralamada ilk sırada bulunan Hindistan’da 22,6 iken, ikinci sıradaki ABD ve Brezilya’da 20,7 seviyesinde bulunuyor.

Türkiye’de İstenmeyen Aramalarda Bankalar Yüzde 49 Açık Ara Birinci

Truecaller’ın, yılın ilk beş ayında kullanıcılar tarafından ‘spam’ olarak işaretlenen ya da uygulama tarafından otomatik olarak engellenen aramaları kapsayan raporuna göre, tüm dünyada 5,5 milyar istenmeyen arama gerçekleşti.

Aynı dönemde Türkiye’de gerçekleşen istenmeyen aramalarda ilk sırayı yüzde 49’la banka, kredi ve kredi kartı gibi konuları kapsayan finansal hizmetlere yönelik aramalar aldı. Telekom şirketlerinden gelen kampanya, tanıtım aramaları yüzde 31’le ikinci sırada yer alırken, tele-pazarlama aramaları yüzde 12’lik bir orana sahip. Kötü niyetli aramaların yanı sıra dolandırıcılığa, pazar araştırmasına ve sigorta ürünleri satmaya yönelik aramaların toplam oranı ise yüzde 8’de kaldı.

ABD’de rahatsızlık vermeye yönelik kötü niyetli aramaların yanı sıra dolandırıcılık amaçlı aramalar ilk iki sırada yer alırken, İngiltere’de tele-pazarlama ve sigorta aramaları, İtalya’da tele-pazarlama ve telekom aramaları öne çıktı.

Türkiye’de İstenmeyen Aramalarda Bankalar kaçıncı?