İsviçre Nükleer Enerjiye Son Vermeyi Oyladı, Kazanan DOĞA oldu!

İsviçre, nükleer enerjinin sona ermesi için oy kullandı.

İsviçre Nükleer Enerjiye Son Dedi. Ülke enerji çabalarını yenilenebilir enerji üzerine kaydırıyor.

Ülkemizde nükleer enerji çabaları almış başını gitmişken İsviçre; ters yönde bir adım atarak nükleer enerji kullanımına son vermeye hazırlanıyor.

İsviçre’de yapılan halk oylaması sonucunda ülke, sonunda güneş enerjisi ve rüzgar gibi yenilenebilir kaynaklara yönelten bir nükleer enerji kullanımını ortadan kaldıracak bir enerji planı lehinde oy kullandı.

Yeni Plan 2018’den itibaren yürürlülüğe konacak. Ancak planın detayları ile ilgili henüz fazla bir ayrıntı yok.

Plana muhalefet edenler ise, maliyetleri artıracağını ve güvenilir güce erişimi azaltacağını savundu. Ayrıca, güneş panelleri ve rüzgar santralleri için gerekli olan geniş alanların bozulmamış İsviçre manzarası lekelemesi konusunda endişeleri var.

İsviçre Nükleer Enerjiye Son Vermeyi Oyladı, Yenilenebilir Enerji Kazandı

Etkisi 10 veya 20 yıl sonra görünebilecek bir oylama!

Öte yandan Bir nükleer reaktörün hizmetten kaldırılmasının on yıllar alabileceği düşünüldüğünde, bunun çevre veya yerel emniyet üzerinde büyük bir etkisi olmayacak … yakın gelecekte kesinlikle olmayacak. Yine de bir tutum değişikliğini göstermesi açısından önemli bir örnek.

Ülkemizde de hazır başlamamışken Enerji İhtiyacımızı yenilenebilir enerji projeleri ile çözebilmemizde fayda var. Dünya vazgeçmeye çalışıyor.

İsviçre hükümeti ilk olarak Fukushima nükleer felaketine tepki olarak bu fikri 2011’de önermişti. Ancak Fikri hayata geçirecek oylama bu yıl yapıldı ve gelecek yıl yenilenebilir enerjiye yönelik planlara yönelme kabul edildi.

Masraflı olmasına rağmen İsviçre güneş panelleri ve yenilenebilir enerji projeleri ile dünya çapında bir üne şimdiden sahip bir ülke.