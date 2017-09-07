Jaguar EV Planını Açıkladı, 2020 Yılında Tüm Araçları Elektrikli Olacak

Jaguar iki yeni elektrikli konsept aracını duyurdu

Jaguar EV Planını Açıkladı, 2020 Yılında Tüm Araçları Elektrikli Olacak. Yeni duyurulan Jaguar E-type Zero ve Jaguar FUTURE-TYPE şirketin yakın gelecek vizyonunu gösteriyor.

Elektrikli Arabalar popüler tanımı ile EV modeller geleceğimizin bir parçası. Otomobil üreticileri geleneksel fosil yakıtlar çalışan modeller konusunda hala agresif yatırımlarını devam ettire dursun; ürün gamlarına elektrikli aktarma organlarına sahip modellerini ekleme planlarını bir bir ortaya koymaya başladı.

Jaguar EV Planını Açıkladı, 2 Yeni EV konsept modeli

Söz konusu planların çokta uzun vadede olmaması benim dikkatimi çekiyor. EV modelleri ile ilgili planlarını açıklayan otomobil üreticileri arasına bugün JAGUAR’da eklendi. Jaguar 2020 yılında kullanıma sunacağı araçların tümünün yada bir kısmının hybrit – hybrid olacağını bildirdi.

Bu amaçla JAGUAR iki yeni elektrikli konsept modeli ile birlikte şirketin EV Drivetrain Planlı yakın gelecek vizyonunu duyurdu.

Galeri: Jaguar E-type Zero | 12 Foto

Jaguar’ın tasarım mirasının hayranları için temellerini 1968 Series 1.5 Roadster ‘dan alan Jaguar E-type Zero‘yu görmekten mutluluk duyacağız. Aslında Jaguar tarafından Londra’da sergilenen araba restore edilmiş bir 1.5 Roadster. Jaguar Classic tarafından üretilen araç sıfırda 60 mile 5.5 saniyede çıkacak. 40kWh’lik bir pilin yaklaşık 170 mil kullanım mesafesine sahip olacak. Yani arkadaşlarını kıskandıracak kadar güzel bir şehirde dolaşmanıza yetecek bir kullanım mesafesi var.

Yakın Gelecekteki Elektrikli Konsept Modeli Jaguar E-type Zero

Galeri: Jaguar FUTURE-TYPE | 12 Foto

Uzak geleceğe gelince, Future-Type modeli Jaguarın 2040 ve sonrası yıllara ilişkin vizyonunu yansıtıyor. Tamamen özerk olacak. Ancak trafik sıkışıklığından uzak olduğunuzda kendinizde sürmek isteyebilirsiniz. Model Sayer AI-destekli bir direksiyona da sahip olacak. 4 Kişilik oturma yerine tandem koltuklar yerleştirilmek suretiyle sıkıntılı park alanı sorununa çözüm hedeflenmiş.







Jaguar gelecek modellerinde Mobility konusunda çok daha fazla yatırım yapacağı kesin.

Ancak şirket şu anda geçen sene LA Auto Show’da gösterilen Jaguar I-Pace modeline hazırlanıyor. 2018’de Showroom’larda yerini alacak. Elektrikli SUV şirketin ilk EV modeli olma özelliğine sahip ve ingiliz otomobil üreticilerinin bu konuda neler yapabileceğinin açık göstergesi olacak.

Engadget