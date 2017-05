JAMBOARD Satışa Çıktı, Google, Beyaz Tahta gibi Duran Ancak bir TABLET gibi hareket eden JAMBOARD! 5.000$’dan Satışa Sunuldu. DETAYLAR!

İş yerinde veya eğitimi kurumunuzda bulut bağlantılı 4K dokunmatik bir ekran istiyorsanız, Jamboard sizin için ideal olabilir. Jamboard Google’ın 4K dokunmatik ekranlı akıllı beyaz tahtası, Amerika’da satışa sunuldu, Ancak fiyatı hiçte ucuz değil.

Jamboard, our cloud-based collaborative, digital whiteboard is now available: https://t.co/g8N9WWDxRO pic.twitter.com/U9YqB481lS

— G Suite (@gsuite) 23 Mayıs 2017