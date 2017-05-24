JAMBOARD Satışa Çıktı, 4K Dokunmatik Akıllı Beyaz Tahta 5000$

Google, Akıllı Beyaz Tahta JamBoard’u 5000$’dan Satmaya Başladı.

JAMBOARD Satışa Çıktı, Google, Beyaz Tahta gibi Duran Ancak bir TABLET gibi hareket eden JAMBOARD! 5.000$’dan Satışa Sunuldu. DETAYLAR!

İş yerinde veya eğitimi kurumunuzda bulut bağlantılı 4K dokunmatik bir ekran istiyorsanız, Jamboard sizin için ideal olabilir. Jamboard Google’ın 4K dokunmatik ekranlı akıllı beyaz tahtası, Amerika’da satışa sunuldu, Ancak fiyatı hiçte ucuz değil.

Jamboard, our cloud-based collaborative, digital whiteboard is now available: https://t.co/g8N9WWDxRO pic.twitter.com/U9YqB481lS — G Suite (@gsuite) 23 Mayıs 2017

Bir Beyaz Tahta gibi duran ancak bir Tablet gibi hareket eden Jamboard sizinle tam bir işbirliği içinde olacak yardımcı bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Birden fazla kişinin merkezi bir konumda, G Suite’te birlikte çalışmasına izin verir. Hatta Uzaktaki çalışanlarla bile.

JAMBOARD Satışa Çıktı

Beyaz tahtaya bulut desteği! 55-inç beyaz tahta Google Jamboard.

Google bugün Jamboard’u duyurdu. Buluta bağlı olarak çalışabilen ve yenilenen G suite ürünü 55-inç beyaz tahta Jamboard. Temelde standart dijital beyaz tahta gibi 4K dokunmatik ekrana sahip 55-inç dev ekranlı koca bir bilgisayar. Bulut ve diğer cihaz bağlantıları gibi zenginlikler eklenmiş.

Beyaz tahtadaki çalışmalarınız buluttaki dosyanıza rahatlıkla kayıt edilebilir. Web veya G Suite uygulamalarından rahatlık bilgi aktarımı yapılabilir. Tabi ki Google Hangouts desteği ile tüm verilerinizi diğer arkadaşlarınızın cihazları ile paylaşabilirsiniz.

Jamboard şimdilik Amerika’da 3 Renk Seçeneğiyle Satışa sunuldu. 2 kalem ve bir silgi ile birlikte satılmaya başlandı. Fiyatı 5.000$ ki hiçte ucuz değil. Ekstra Maliyetler arasında ise Ayaklık istenirse 6.198$’a çıkıyor. Ayrıca GSuite hesabının yıllık maliyeti de ilave edilmeli.

Sonuçta ülkemizde üst düzey eğitim kurumlarında ve yüksek bütçeli şirketlerde yakın zamanda görmeye başlayabiliriz.

TechCrunch