Japonya’da Toplu Taşıma Araçlarında USB Şarj Dönemi

Japonlar Toplu Taşıma Araçlarında USB Şarj İstasyonu’nu test etmeye başladı!

Toplu taşıma araçlarında Usb Şarj imkanı tüm dünyada giderek yaygınlaşıyor.

Japon haber yayın organı IT Media‘ya göre, Tokyo bölgesinde toplu taşıma araçları, banliyö telefonlar ve tabletler için USB şarj istasyonlarını piyasaya sürdü ve şu anda test ediyor.

Yerel Ulaştırma Bürosu tarafından doğrulanmış olmasada bir çok şarj bağlantı noktalarını gördüklerini bildirdi. Ücretsiz olarak yolcuların hizmetine sunulan USB Şarj İstasyonlarından araç içinde 5 noktada kullanıma sunuluyor.

Hizmet birden çok otobüste yer alması bekleniyor.

Toplu taşıma araçlarında USB Şarj Yaygınlaşıyor!

Japonya toplu taşıma araçlarında telefon şarj istasyonları kurmak isteyen tek ülke değil. Geçtiğimiz Eylül ayında Londra‘da sınırlı sayıdaki otobüste bu imkan sağlanmıştı. Benzer şekilde, Singapur, geçen yılın Eylül ayında en az 10 otobüsle duvara monte telefon şarj cihazlarıyla denemeler gerçekleştirdi.

Bizde durum ne derseniz, 2015 yılında İETT’den konu ile ilgili Fortune Türkiye’ye yapılan açıklamada, 250 adet metrobüs, 850 adet otobüste olmak üzere toplamda 1100 araçta şarj hizmeti sunmuş ve daha sonra bu yaygınlaştırılmıştı. Anlıyacağınız bu konuda biz daha iyiyiz.



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