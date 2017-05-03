Japonya’nın Yeni Ultra Lüks Treni Shiki-Shima, Bilet Fiyatı 10.000 Dolar

Japonya’nın Yeni Ultra Lüks Treni, Bilet Fiyatı 10.000 Dolar

Japonya’nın Yeni Ultra Lüks Treni Shiki-Shima, 10.000 Dolarlık bilet fiyatlarına rağmen 2018’e kadar tüm biletleri satıldı.

Toplu Taşımada Yenilikçi bir çok fikir ile birlikte, Bir de işin lüks düşkünlüğü tarafı var. Şimdi Ultra Lüks Tutkunları için seyahat etmenin yeni bir yolu daha var. Elbette ülkemizde değil ancak Japonya’da lüksün tadını çıkarmak isteyenler için yeni bir ulaşım aracı seçeneği daha var.

İçerisinde iki katlı süitler, Full Bar, Selvi ağaçlarından yapılmış küvetler ve daha neler var neler. Shiki-Shima luxury sleeper tren seyahat etmenin en güzel yolunu sunuyor. Ancak bedel kimilerine göre biraz ağır. 10.000 Dolar’lık kişi başı bilet fiyatı var.

Shiki-Shima, ilk yolculuğunu 1 Mayıs’ta Tokyo’dan kuzeydeki Hokkaido Adası’na yaptı.

Bilet fiyatları 4400 dolardan normal süitler için 9300$‘a kadar yer alıyor.

Tren Toplamda 10 Vagondan oluşuyor. 1 Yemek Odası Bir Salon ve 2 Etrafı seyredebileceğiniz Vagon’dan oluşuyor.

Doğu Japonya Demiryolları tarafından işletilen bu tren, her gezisinde yalnızca 34 yolcu alabilir, ki bu rakam bile ne kadar özel olduğunu gösteriyor.

Japonya’nın Yeni Ultra Lüks Treni Shiki-Shima’nın Tasarımı Kime Ait?

Japonya’nın Yeni Ultra Lüks Treni Shiki-Shima, eski Porsche ve General Motors’un kıdemli tasarımcısı Ken Kiyoyuyki tarafından tasarlandı.

Biletleri 2018 Yılına kadar tükenmiş durumda. Kullanmayı düşünenler için şimdiden rezervasyona yapsalar bile uzun bir süre beklemek zorundalar.

Mashable